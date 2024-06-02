7 seçim yerinde oy sayma işlemi başladı!

Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için sandığa gitti.

Şanlıurfa-Hilvan

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği için kullanılan oyların sayımına başlandı.

Hilvan'da saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

İlçede kayıtlı 27 bin 686 seçmenin oy vermesi için kurulan 125 sandık açıldı ve görevliler oy sayımına başladı.

YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, Hilvan ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

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Kayseri-Pınarbaşı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Pınarbaşı ilçesinde vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak ilçe belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

İlçede saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Sandık görevlileri, oy verme saatinin sona ermesinin ardından oy pusulalarının sayımına başladı.AKSARAY-GÜZELYURT

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık beldesinde oy verme işlemi sona erdi.

Güzelyurt ilçesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapıldı.

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla tamamlandı.

İlçede oy kullanılan 9 sandıkta görevliler, oy sayımına başladı.

Polis ekipleri de okulların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Merkeze bağlı Sağlık beldesinde ise 8 sandıkta 1799 seçmen oy kullandı. Burada da oy sayımına başlandı.

Sivas-Güneykaya

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi sona erdi.

Güneykaya beldesinde vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak belde belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Sandık görevlileri, oy verme saatinin sona ermesinin ardından oy pusulalarının sayımına başladı.

Kırklareli-Büyükkarıştıran

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde, belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi.

Üç okuldaki 16 sandıkta 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

Oy verme işleminin ardından YSK görevlilerince sandıklar açıldı. Ardından görevliler tarafından oyların sayımına geçildi.

Seçimde 6 parti adayı yarıştı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almış, kısıtlı 2 kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

Tunceli-Akpazar

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), yenilenmesine karar verdiği Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.

Sabah saat 08.00’de oy verme işleminin başlamasıyla beldedeki seçmenler, sandıkların kurulduğu okullara gelerek oylarını kullandı.

Beldede saat 17.00 itibariyle belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Görevliler, gerekli işlemlerin ardından sandıkları açarak oy sayımına başladı.

Jandarma ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı okulların çevrelerinde ve sandıkların bulunduğu salonlarda güvenlik önlemi aldı.

Aksaray-Sağlık

Aksaray'ın Merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde de 'kısıtlı seçmenlerin' oy kullandığı gerekçesi ile AK Parti tarafından yapılan itiraz sonucunda seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verildi.