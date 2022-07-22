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Gündem 7 saatlik yol 2 saate inecek! Temeli yarın atılıyor
Gündem

7 saatlik yol 2 saate inecek! Temeli yarın atılıyor

"Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı"nın temeli yarın atılacak. 142 kilometre uzunluğundaki hattın temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 15:56:00 -
7 saatlik yol 2 saate inecek! Temeli yarın atılıyor

 

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye, 142 kilometre uzunluğundaki hattın temel atma törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılması bekleniyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Yerköy YHT Garı ile Kayseri arasında yapılacak Yerköy-Kayseri yüksek standartlı demir yolu, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demir Yolu ile entegre olacak.

Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demir yoluyla 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek.

2003-2020 döneminde yılda ortalama 134 kilometre olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometre demir yolu yapıldı. Bakanlık tarafından başlatılan demir yolu seferberliğiyle 91 bin 194 kilometre konvansiyonel ana hat, 1213 kilometre hızlı tren hattı olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometre olan mevcut demir yolu ağına ek olarak 357 kilometre konvansiyonel ana hat, 3 bin 515 kilometre hızlı tren hattı çalışmaları devam ediyor, 6 bin 682 kilometre hatta ise etüt–proje çalışmaları yapılıyor.

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Yorumlar

Yozgatli

Çok güzel Haber ve Türkiye için büyük bir ulaşım adımı. Fakat gerçekleri yazın lütfen. İki Saate inmiyor seyahat süresi, en uygun ortamda 2:45 Saate ulaşma mümkün.

HİZİPSAVAR

ama bu gün yerebatan sarayından heykel açılışı var. oldumu şimdi kime hizmet ediyorsunuz siz. ne tran yolu. kayseri hep ankarayammı taşınsın şimdi.
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