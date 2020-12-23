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Aktüel 7 PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
Aktüel

7 PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: - "Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241'e yükseldi"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:59:08 -
7 PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK'lı 7 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 7 örgüt mensubu Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ile 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241'e yükseldi." bilgisine yer verildi.

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