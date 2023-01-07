  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6'lı masanın formülü Nevşin Mengü'yü de memnun etmedi! 'Başka sistem bulun'

Türkiye'nin çıkardığı doğal gaz evlere ücretsiz verilecek mi? Bakan Dönmez: Vatandaşlarımız sabretsin!

Türkiye'den kritik hamle! Uzmanlar açıkladı: ABD artık orada kalamaz

Erdoğan açıklayacak! Tarih verildi! Emekli ve memura yüzde 15 ek zam geliyor

Dünyaca ünlü banka Türkiye'den çıkma kararı aldı! Artık yoklar

CHP'li isimden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a oy verirsem şaşırmayın

Yunan sonunda anladı: Türkiye ile aynı güce ulaşmamız imkansız

Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu’ndan şok mimik! Yok böyle bir yüz ifadesi

Bomba liste yayınlandı! Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında bakın kaçıncı

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında fıkra gibi diyalog: Durma işi nasıl oluyor?
İSLAM 7 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

7 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-01-07 07:49:00 -
7 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَالَّذٖينَ اِذَٓا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَاماً

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla  

"Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında mâkul bir dengeye göre olur." 

(Furkan Suresi, 67)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Gerek bu âyette gerekse bundan sonraki âyetlerde “Rahmân’ın has kulları”nın yani müslümanların ne gibi kötülüklerden uzak durdukları anlatılırken dolaylı olarak “Ama ey inkârcılar, siz bunların hepsini yapıyorsunuz” şeklinde örtülü bir eleştiri de getirilmektedir.

Tefsirlerde çoğunlukla israf, nicelikteki aşırılıktan ziyade nitelikteki aşırılık, yani “Allah’ın rızâsına uygun olmayan, O’na isyan sayılan yollara, sağduyunun ve kamu vicdanının uygun bulmadığı şekillerde harcamada bulunmak”; cimrilik ise “imkânları elverdiği halde Allah rızâsına uygun olan yerlere harcama yapmaktan kaçınmak” şeklinde açıklanmıştır. “Mâkul bir denge” diye çevirdiğimiz kavâm kelimesi de “israftan ve cimrilikten uzak olarak gereken yerlere gerektiği kadar harcamada bulunmak” demektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 138

 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Kuşkusuz Allah, ilmi kullarının arasından çekip almaz.

 Bilakis âlimlerin vefatıyla ilmi alır.

 Sonunda hiç âlim kalmayınca, insanlar cahil kimseleri önder edinirler.

 Onlara birtakım sorular sorulur, onlar da bilgisizce fetva verirler.

 Böylelikle hem kendileri sapar hem de (insanları) saptırırlar.”

 Kaynak: Buhârî, İlim, 34

 

GÜNÜN SÖZÜ:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah Murat

Allah ahiretteki kafir ölenler için o gayb bilgisi gelecek bilgisi ile bize onların durumlarını bildirmek Onlar azaba girince biz inandık derler oysaki o uzak yerden o değerli olanı artık nasıl alacaklar Değerli olan imandır. Dünyadan alınabilecek en mühim olandır Fakat Kuranda imanın dünyada bile biz inandık demek olmadığını bildiren ayet vardır Bedeviler biz iman ettik dediler hayır siz iman etmediniz Henüz o kalplerinize girmedi müslüman olduk diyin Eğer Allaha ve resulüne itaat eder Allahtan sakınırsanız Allah yaptıklarınızdan eksiltmez. Bu iman cennetin Allahın insanı imtihan konusunun başarı ölçütü olmuştur ki ancak onu elde etmiş olanlar cennete girecektir Bununla birlikte Allah ve resulunun hükümlerine karşı gelenlerin inanan yani imanlı olamayacağı konusunda ayette vardır Allah ve resulu bir hüküm verdiğinde inanan erkek ve kadına kendi işleri konusunda başka bir çıkar yoktur Karşı gelenler apaçık sapmıştır sapıktır Gibi görüldüğü üzere hem Allaha hem elçisine olan itaat inananların imanın göstergesi isyan ise imanın yerini alan sapıklığın ve fıskın göstergesidir Zaten elçini açıklamalarında hırsızlık olsun zina yapanın olsun yaptığı aşamada isyanın ne şekli olursa olsun imanın çıktığı bilgisi paylaşılmıştır Bunlar isyanlardır imanın kaybına sebep olan birde imanın göstergesi kılınan bir mevzu vardır Allahın seçtiği belirlediği ahlakına (islam gerçek dine) göre kötülük olana şeyi ortadan kaldırmak bu ise imanın varlığını ve gücünü göstermektedir. Daha önemli tamamen yok sayılmış ama çok mühim olan mevzu ise Allahın büyük olarak bildirdiği kırmızı çizgileridir. Bunlar ebedi cehennemlik yapan küfür hatta affı söz konusu olmayan şirk ortak koşma cürümleridir Bunlara sebep olan durumlar hükümler Allah tarafından bildirilmiştir. Allahı üçlemek oğul isnad etmek Allahtan başka rabler edinmek Allahın indirdiği ile hükmetmemek şirk koştukları bildirilen hristiyan ve yahudileri dost veli edinmek cinayet ... Allahın hüküm konularında bu küfreden şeytanın dostlarına boyun eğmek Bu ülkede malesef dinsizlik ateizm temeline dayalı empoze edilen parti ideolojisi olan laiklik hem Allahın indirdiği ile hükmetmeme işine açık katılım hemde böyle çıkan yasalara hem boyun eğdirme hem eğme olduğunda şirk ortak koşma ile sonuçlanabilecek Allahın insana şeref namus koruması için emanet kıldığı kutsalın Allahın ayetlerinin dünyalığa satılmasıdır Bu benzetme ve hüküm Allaha aittir açık naslardır. Bu iş ne takva ne iman bırakır yaptıkları boşa çıkarır şirk koşana Allah cenneti haram kılmıştır. Küfür ve şirk cürümleri kişilerin en çok sakınması gereken mevzulardır Bu ülkede Allahın hükümleri temelden kaldırılmış ve onun bölünemez ilan ettiği dini oluşturan devlet yönetimi eğitim adalet ordu tamamen ayrılarak birde din kurumu icad edilmiştirki bu kurum batılın küfrün memuriyetinde bu büyük cürümlere sessizliğin garantörlüğü olmuştur Esasen din bir araç olarak kullanılmakta insanlar ebedi cehennemlik oldukları halde Allahın mürtedlik hükmü içinde pislik ve zulumde nesiller bozularak cehenneme sürüklenmekte aldatılmakta bu büyük cürüme ortak edilmekte ve daha çok kendilerine boyun eğdirilmektedirler Bu aldatım zulum haksızlık adaletsizlik küfür ve şirk ortamı açık olarak adam öldürmekten beter yok edilmesi emredilen katılımın yasak olduğu fitnenin kendidir. Örneklenmiş hatta emredilen mücadele yöntemlerine yüzçevirmek Allahın açık ayetlerine yüzçevirmekle eş değer büyük bir pişmanlık vesilesi olacaktır Küfre bulaşmak zorlama iledir . Ashabı keyf bizi bu kavim ya öldürür yada kendi dinzisliklerine dinlerine döndürür demiş mağaraya sığınmıştır Öldürülmek kötü değildir Ama döndürülmek Allahın kırmızı çizgilerle çevrelediği islamın dışına çıkarılmak işte ölmekten ve öldürmekten beter ebedi saadeti namusu kaybetmektir. Allah kutsal emaneti koruyanların onunla hükmedenler devlet yönetimini icra edenler olduğunu bildirmiş hükmetmeyenlerin ise kafirlerin takendisi olduğu hükmünü ilahi uyarısını yapmıştır.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23