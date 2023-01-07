7 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَالَّذٖينَ اِذَٓا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَاماً



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında mâkul bir dengeye göre olur."

(Furkan Suresi, 67) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Gerek bu âyette gerekse bundan sonraki âyetlerde “Rahmân’ın has kulları”nın yani müslümanların ne gibi kötülüklerden uzak durdukları anlatılırken dolaylı olarak “Ama ey inkârcılar, siz bunların hepsini yapıyorsunuz” şeklinde örtülü bir eleştiri de getirilmektedir.

Tefsirlerde çoğunlukla israf, nicelikteki aşırılıktan ziyade nitelikteki aşırılık, yani “Allah’ın rızâsına uygun olmayan, O’na isyan sayılan yollara, sağduyunun ve kamu vicdanının uygun bulmadığı şekillerde harcamada bulunmak”; cimrilik ise “imkânları elverdiği halde Allah rızâsına uygun olan yerlere harcama yapmaktan kaçınmak” şeklinde açıklanmıştır. “Mâkul bir denge” diye çevirdiğimiz kavâm kelimesi de “israftan ve cimrilikten uzak olarak gereken yerlere gerektiği kadar harcamada bulunmak” demektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 138

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kuşkusuz Allah, ilmi kullarının arasından çekip almaz.

Bilakis âlimlerin vefatıyla ilmi alır.

Sonunda hiç âlim kalmayınca, insanlar cahil kimseleri önder edinirler.

Onlara birtakım sorular sorulur, onlar da bilgisizce fetva verirler.

Böylelikle hem kendileri sapar hem de (insanları) saptırırlar.”

Kaynak: Buhârî, İlim, 34

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