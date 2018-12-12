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7 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı!

Kırıkkale merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 7'si muvazzaf 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:52
7 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı!

Kırıkkale merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu 7'si muvazzaf biri daha önce görevinden ihraç edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanması için Kırıkkale merkezli Şırnak, Kayseri, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 7'sinin subay rütbesinde olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:52
  1. Şırnak
  2. Kırıkkale
  3. Kayseri
  4. İzmir
  5. Hatay
  6. Balıkesir
  7. Ankara
  8. FETÖ operasyonları
  9. FETÖ'cü askerler
  10. FETÖ'nün TSK yapılanması
  11. Yakalama kararı
  12. Terörle Mücadele

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