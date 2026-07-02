7 milyonluk haram parayı bölüşmüşler

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Bolu’da yerel yönetim ve esnaf temsilcileri ekseninde dönen rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama skandalının detayları gün yüzüne çıktı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/4047 sayılı dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada; pazar tezgahlarından rüşvet alınması, usulsüz esnaf kredileri ve adrese teslim ihalelerle kamu kaynağının şahsi hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, usulsüz devir parası almak, sahte esnaf kaydıyla kredi kullandırmak, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından tutuklandı. MASAK raporu, Bolu Belediyesi iştiraki Boltur A.Ş. üzerinden Altındal’a 7 milyon lirayı aşan şaibeli ihale ödemeleri yapıldığını; bu paranın paravan şirketler aracılığıyla Boltur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız’ın şahsi hesabına geri aktarıldığını ve lüks tüketim amacıyla başkası adına tescilli araç alımında kullanıldığını ortaya koydu. Soruşturma, yolsuzlukla elde edilen paraların nasıl aklandığını da ortaya çıkardı. Mustafa Altındal’ın zimmetine geçirdiği paraların bir kısmını, kooperatif sekreteri Derya Mutlu adına kayıtlı hesapları kullanarak aklamaya çalıştığı belirlendi.

ŞAFAK OPERASYONUYLA 10 GÖZALTI

01 Temmuz 2026 sabahı saat 06.30 itibarıyla düğmeye basan emniyet güçleri, aralarında Özgür Nihat Yıldız, İbrahim Çufaoğlu, ihale komisyonu üyeleri ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adli kaynaklar, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.