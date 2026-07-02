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Gündem 7 milyonluk haram parayı bölüşmüşler
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7 milyonluk haram parayı bölüşmüşler

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7 milyonluk haram parayı bölüşmüşler

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet operasyonunda, 10 şüpheli daha gözaltını alınırken, şüphelilerin ‘devir parası’ adı altında rüşvet aldığı, zimmete geçirdikleri 7 milyon lirayı aşkın parayı ise kendi şirketlerine paylaştırdıkları ortaya çıkarıldı.

HABER MERKEZİ

Bolu’da yerel yönetim ve esnaf temsilcileri ekseninde dönen rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama skandalının detayları gün yüzüne çıktı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/4047 sayılı dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada; pazar tezgahlarından rüşvet alınması, usulsüz esnaf kredileri ve adrese teslim ihalelerle kamu kaynağının şahsi hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, usulsüz devir parası almak, sahte esnaf kaydıyla kredi kullandırmak, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından tutuklandı. MASAK raporu, Bolu Belediyesi iştiraki Boltur A.Ş. üzerinden Altındal’a 7 milyon lirayı aşan şaibeli ihale ödemeleri yapıldığını; bu paranın paravan şirketler aracılığıyla Boltur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız’ın şahsi hesabına geri aktarıldığını ve lüks tüketim amacıyla başkası adına tescilli araç alımında kullanıldığını ortaya koydu. Soruşturma, yolsuzlukla elde edilen paraların nasıl aklandığını da ortaya çıkardı. Mustafa Altındal’ın zimmetine geçirdiği paraların bir kısmını, kooperatif sekreteri Derya Mutlu adına kayıtlı hesapları kullanarak aklamaya çalıştığı belirlendi.

 

ŞAFAK OPERASYONUYLA 10 GÖZALTI

01 Temmuz 2026 sabahı saat 06.30 itibarıyla düğmeye basan emniyet güçleri, aralarında Özgür Nihat Yıldız, İbrahim Çufaoğlu, ihale komisyonu üyeleri ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adli kaynaklar, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Bolu Belediyesinde yeni operasyon: Tanju’nun özel kalemine zimmet gözaltısı
Bolu Belediyesinde yeni operasyon: Tanju’nun özel kalemine zimmet gözaltısı

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Bolu Belediyesinde yeni operasyon: Tanju’nun özel kalemine zimmet gözaltısı

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Yorumlar

Mehmet

Bu haber Bolu'da yaşanan hain bir yolsuzluk skandalının sadece küçük bir parçasını gösteriyor. Allah'ın izniyle, Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet güçleri bu haksızlığa karşı mücadele ediyorlar. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal gibi hainler, ülkemiz kaynaklarını gasp edip lüks tüketim için kullanıyorlar. 7 milyon lira! Bu para Allah'ın verdiği bir nimeti olan milletimizin hakkıydı ama bu zalimler tarafından çalınıp lüks araçlara harcandı. ŞAFAK Operasyonu ile yakalanan tüm şüphelilerin cezasını almaları dileğiyle. Milletimiz ve devlet büyüklerimizin bu mücadelede yan yana durarak bu hainleri yeneceklerine inanıyoruz.

Cengiz

Bu cambaz umreye gitti saat başı fotoğraf gönderdi, çarptığı temiz ve alın teri para ile, yine de kimseye yaranamadi, yazık!
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