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Gündem 7 milyon TL'lik Ferrari'nin kazadan önceki ve sonraki hali şaşkınlığa neden oldu
Gündem

7 milyon TL'lik Ferrari'nin kazadan önceki ve sonraki hali şaşkınlığa neden oldu

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı. 7 milyon liralık lüks otomobilin kazadan önceki ve sonraki görüntüleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 10:46:00 -
7 milyon TL'lik Ferrari'nin kazadan önceki ve sonraki hali şaşkınlığa neden oldu

Bursa çevreyolu Görükle kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Lüks otomobilin kazadan önceki ve sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

İşte aracın kazadan sonraki ve önceki hali;

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