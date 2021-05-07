Evde yaşayan ve bakıma muhtaç kişilere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. 7 Mayıs 2021 evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte ayrıntılar...

7 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşları her ayın 15'i itibariyle hesaplara yatacak. Henüz ödemeler başlamadı.

Evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.