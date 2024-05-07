7 Mayıs 2014: Nâzım Kıbrısi'nin vefatı (Mutasavvıf)

Nazım el-Kıbrısi 1922’de Kıbrıs’ın Larnaka şehrinde doğdu. 1928 yılında ilkokula başlayan Şeyh Nazım liseyi bitirdikten sonra 1940 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’ne girdi.







Şeyh Süleyman Erzurumî’den (ö. 1368/1948) tasavvuf disiplini doğdu. Manevi bir deneyimin ardından Şeyh Abdullah Dağıstani’ye yakınlaşmak için Şam/Suriye’ye gitti. Kubrusi, şeyhiyle görüştüğü ilk günün sabahında manevi görevle görevlendirildi. Şeyh üstad Nazım, 1952 yılında Şeyh Abdullah’ın müritlerinden Hacı Amine ile evlendi ve iki erkek iki kız babası oldu.







Şeyh Nazım, İslam anlayışını 1974’ten beri Avrupa’ya, 1986’dan beri Uzakdoğu’ya, 1991’den beri ABD’ye ve çeşitli milletlere taşımak için gayret göstermiştir.







Onun İslam anlayışı etrafında bir araya gelen ve Dünya’yı dolaşan Hakkani müridler, bugünlerde Lefke Khangah’ta Şeyh Nazım’ı ziyaret etmektedirler. 1999’dan beri Lefke Khangah Qubrusi’den dışarı adım atmayan, hastalığı nedeniyle 2009’dan beri sadece khangah camisinde cuma namazlarında görülüyordu.



Şeyh Nâzım, 7 Mayıs 2014’te akciğer ve böbrek yetmezliğine bağlı olarak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 92 yaşında öldü.