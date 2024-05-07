  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bizim solaklar 1 Mayıs’ta cam çerçeve indiriyor! Elin komünisti turizmden para kazanıyor!

Suudi Arabistan kararını verdi: Ham petrolün fiyatını artırdı... Araplar tüm dünyaya ilan etti

Son dakika! Hamas'ın ateşkes kararının ardından İsrail'den ilk açıklama

Katil Netanyahu emir verdi: ABD'li senatörler UCM'yi tehdit etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası kritik açıklamalar

Bir ilimizden daha doğal gaz müjdesi! Çalışmalar başladı

Biri Laikçi yobaz, diğeri Nurcu geçiniyor: Yerli ve milli müfredat hazımsızlığı...

25 milyon dolarlık SİHA anlaşması! ABD kuduracak

Son dakika! CHP'li belediyede nikah öncesi dua okunmasını engelleyen memur hakkında harekete geçildi

28 Şubat'ta bile Erdoğan'a yalvaranlar, bugün parmak sallıyor! Boğaziçi Üniversitesi'ne büyük kıyak
Tarih 7 Mayıs 2014: Nâzım Kıbrısi'nin vefatı (Mutasavvıf)
Tarih

7 Mayıs 2014: Nâzım Kıbrısi'nin vefatı (Mutasavvıf)

Yeniakit Publisher
2024-05-07 05:26:00 -
7 Mayıs 2014: Nâzım Kıbrısi'nin vefatı (Mutasavvıf)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Mutasavvıf Nâzım Kıbrısi'yi hayırla yâd ediyoruz.

Nazım el-Kıbrısi 1922’de Kıbrıs’ın Larnaka şehrinde doğdu. 1928 yılında ilkokula başlayan Şeyh Nazım liseyi bitirdikten sonra 1940 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’ne girdi.



Şeyh Süleyman Erzurumî’den (ö. 1368/1948) tasavvuf disiplini doğdu. Manevi bir deneyimin ardından Şeyh Abdullah Dağıstani’ye yakınlaşmak için Şam/Suriye’ye gitti. Kubrusi, şeyhiyle görüştüğü ilk günün sabahında manevi görevle görevlendirildi. Şeyh üstad Nazım, 1952 yılında Şeyh Abdullah’ın müritlerinden Hacı Amine ile evlendi ve iki erkek iki kız babası oldu.



Şeyh Nazım, İslam anlayışını 1974’ten beri Avrupa’ya, 1986’dan beri Uzakdoğu’ya, 1991’den beri ABD’ye ve çeşitli milletlere taşımak için gayret göstermiştir.



Onun İslam anlayışı etrafında bir araya gelen ve Dünya’yı dolaşan Hakkani müridler, bugünlerde Lefke Khangah’ta Şeyh Nazım’ı ziyaret etmektedirler. 1999’dan beri Lefke Khangah Qubrusi’den dışarı adım atmayan, hastalığı nedeniyle 2009’dan beri sadece khangah camisinde cuma namazlarında görülüyordu.

Şeyh Nâzım, 7 Mayıs 2014’te akciğer ve böbrek yetmezliğine bağlı olarak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 92 yaşında öldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23