  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 7 mahalleyi bağlayan yol heyelandan kapandı
Yaşam

7 mahalleyi bağlayan yol heyelandan kapandı

Yeniakit Publisher
2023-07-09 17:58:00 -

7 mahalleyi bağlayan yol heyelan sebebiyle kapandı, ekipler seferber oldu.

Sakarya’da etkisini gösteren sağanak sebebiyle Hendek ilçesinde 7 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda heyelan meydana geldi. Kapanan yolu açmak için ekipler çalışmalara başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Sakarya genelinde iki gündür sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Hendek ilçesinde de etkisini gösteren şiddetli yağış heyelana sebep oldu. Kadifekale, Güney, Dikmen, Aksu, Göksu, Yeniyayla, Kurtuluş mahallelerini birbirine bağlayan Karadere mevkiindeki grup yolu heyelan sebebiyle kapandı. Dağlardan gelen çamur ve taş birikintilerinin yanı sıra yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı. Belediye ekipleri ise bölgenin ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23