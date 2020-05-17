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7 mahallede 7 bölgenin türküsü

Amasya’nın Taşova ilçesinde Ramazan davulcuları, Ramazan’ın ilk sahurundan bugüne kadar vatandaşları davul ve zurna ile “7 mahallede 7 bölgenin türküleri” eşliğinde uyandırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:05:57 -
7 mahallede 7 bölgenin türküsü

Amasya’nın Taşova ilçesinde Ramazan davulcuları, Ramazan’ın ilk sahurundan bugüne kadar vatandaşları davul ve zurna ile “7 mahallede 7 bölgenin türküleri” eşliğinde uyandırıyor.


Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların istekleri üzerine hareket eden Taşova Belediyesi, bu yıl davulculardan yöresel türküleri çalmalarını istedi. Davul-zurna ekibi her yıl olduğu gibi bu yıl da yedi mahallede farklı bir türkü çalarak, Türkiye’nin 7 bölgesinin türküleri eşliğinde vatandaşları sahura kaldırıyor. Davul-zurna ekibi vatandaşların isteklerini de çalıyor. Davulcu Cihat Özdemir ve zurnacı Sedat Özdemir ile araç şoförü Efraim Duman, girilmedik mahalle ve sokak bırakmadan her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları uyandırmaya devam ediyorlar.


Zurnacı Sedat Özdemir (50), “Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 müzik çalarak 7 mahallemizde sizleri uyandırmaya bu senede devam ettik. Hayat eve sığar, siz evde kalmaya devam edin. Seneye buluşmak üzere hoşçakalın” dedi.


Davulcular, Ege’den zeybek, Doğu Anadolu’dan "Şemmame", Karadeniz’den "Yeşilırmak Akıyor Karadeniz’e Doğru", İç Anadolu’dan "Erik Dalı", Akdeniz’den "Adana Köprü Başı", Marmara’dan "Mastika", Güneydoğu Anadolu’dan "Deliloy",


Taşova’dan "Sim sim"i çalıyor.

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