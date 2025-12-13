  • İSTANBUL
7 maden işçisi, karbonmonoksitten zehirlendi
Gündem

7 maden işçisi, karbonmonoksitten zehirlendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
7 maden işçisi, karbonmonoksitten zehirlendi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, özel bir kömür madeninde üretim sırasında ortaya çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 maden işçisi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının takip edildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, özel bir kömür madeni ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Gökler Beldesi kömür havzasında bulunan özel bir şirkete ait kömür madeni ocağında meydana geldi.

Maden ocakğında çalışan vardiya işçileri, üretim sırasında bir galeride ortaya çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek, baygınlık geçirmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ocağa ulaşan ekipler ve maden işçilerinin çalışmasıyla gazdan zehirlenen Mustafa K., Mehmet E., Mehmet T., Mustafa E., Muhammet K., Kader S. ve Cemalettin B. kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

