7 kişiyi katleden beton mikserinin sürücüsü tutuklandı

Kaza, geçen çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolu Kargı mevkiinde yaşandı. Isparta'dan Antalya yönüne seyreden Gürkan G. idaresindeki beton mikseri, Aksu ilçesi Karagöz Mahallesi'nde serada çalışan isçileri taşıyan Adil Özkan'ın kullandığı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Önüne aldığı minibüsü yaklaşık 70 metre sürükleyen beton mikseri yol kenarında durabildi. Kazada minibüs sürücüsü Adil Özkan ve yolculardan Gülsüm Özkan, Zeynep İnaz, Hayrunisa Karaca, Elmas Yüce, Cemile Çakır, Yeter Gümüş hayatını kaybetti. Esin K., Zülgariye Ö. ve beton mikseri sürücüsü Gürkan G. ise ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili Bucak Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 savcı görevlendirildi.

GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDILAR

Kazanın ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne gelen acılı aileler, yakınlarının cenazelerini teslim aldı. Kazada hayatını kaybeden Hayrunisa Karaca, Yeter Gümüş, Kargı köyünde köy mezarlığına defnedildi. Elmas Yüce, Cemile Çakır, Gülsüm Özkan ve Adil Özkan ise öğle namazını müteakip Kocaaliler Beldesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından, Zeynep Minaz ise Kayı köyünde toprağa verildi.

Kazaya sebebiyet verdiği ortaya çıkan beton mikseri sürücüsü Gürkan G. İse tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gürkan G., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.