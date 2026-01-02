  • İSTANBUL
Gündem 7 kişilik aile baygın bulundu! Durumları ağır…
Gündem

7 kişilik aile baygın bulundu! Durumları ağır…

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
7 kişilik aile baygın bulundu! Durumları ağır…

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 7 kişilik aileden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde aile üyelerini baygın halde buldu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen ve hastaneye kaldırılan aile üyelerinden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde gece ısınmak için sobayı yakarak uyuyan aileden sabah saatlerinde haber alamayan yakınları adrese gittiklerinde aile üyelerini baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen M.U. ile eşi A.U, çocukları İ.U., M.U., S.U., Z.U. ve Y.U.'yu ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi, Şehitkamil Devlet Hastanesi ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisine başlanan aile üyelerinden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

