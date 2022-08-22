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Yerel 7. kattan düşen 1,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı
Yerel

7. kattan düşen 1,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı

Samsun'un Atakum ilçesinde 7. kattaki evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 17:32:00 -
7. kattan düşen 1,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de 1,5 yaşındaki Ata Deniz Çakır evlerinin balkonuna çıktı.

Çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle buradan aşağı düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden aile koşarak apartmanın önüne gitti.

Babası hastaneye götürdü

Baba Kadir Çakır yerde yatan çocuğunu kucağına alarak aracıyla yaklaşık 200 metre mesafedeki özel bir hastaneye götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Ata Deniz Çakır, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ata Deniz Çakır'ın, Çakır ailesinin tek çocuğunu olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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