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7. İslâm İktisadı Atölyesi yaklaşıyor

7. İslam İktisadı Atölyesi etkinliği 5-7 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

31 Mart 2019 Pazar 11:12
7. İslâm İktisadı Atölyesi yaklaşıyor

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etütler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenecek 7. İslam İktisadı Atölyesi etkinliği 5-7 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İktisatçıları ve finans sektörü temsilcilerini buluşturacak etkinliğin teması ‘İslam İktisadında Para’ olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:12
  1. İstanbul
  2. İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)
  3. İlmi Etütler Derneği (İLEM)
  4. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)
  5. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
  6. 7. İslam İktisadı Atölyesi
  7. İslam İktisadında Para

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