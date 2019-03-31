7. İslâm İktisadı Atölyesi yaklaşıyor
7. İslam İktisadı Atölyesi etkinliği 5-7 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.31 Mart 2019 Pazar 11:12
İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etütler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenecek 7. İslam İktisadı Atölyesi etkinliği 5-7 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.
İktisatçıları ve finans sektörü temsilcilerini buluşturacak etkinliğin teması ‘İslam İktisadında Para’ olarak açıklandı.
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