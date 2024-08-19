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Gündem 7 ilde çıkan orman yangınlarına ilişkin 9 kişi tutuklandı
Gündem

7 ilde çıkan orman yangınlarına ilişkin 9 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-08-19 04:00:00 -
7 ilde çıkan orman yangınlarına ilişkin 9 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12-17 Ağustos arasında Türkiye'nin 7 ilinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 22 kişiden 9'unun tutuklandığını bildirdi.

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Geçtiğimiz günlerde pek çok şehrimizde alevler yükseldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12-17 Ağustos'ta Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi verdi.

22 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI

Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların titizlikle ve çok yönlü sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir" bilgisini paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tunç, hayat kaynağı ormanlara sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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