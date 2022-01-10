7 il için kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 15, Ardahan'da 13, Kars'ta 9, Erzurum ve Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 6, Tunceli'de 4, Erzincan'da 2, Erzurum'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 2, Kars'ta 3, Ardahan'da 10 derece olması bekleniyor.

Kayak Merkezlerinde kar kalınlıkları, Palandöken'de 110, Ergan'da 40, Konaklı'da 38 santimetre ölçüldü.

Iğdır

Iğdır'da etkili olan soğuk hava nedeniyle çeşmeler, bazı sulak alanlar ve barajlar buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentteki çeşmeler dondu.

Türkiye'nin Ermenistan sınırının bir bölümünü oluşturan Aras Nehri'nin taşkınlarıyla oluşan sulak alanlar buzla kaplandı.

Öte yandan, Kars-Iğdır arasında bulunan baraj göllerinin üstü de buz tabakasıyla örtüldü.