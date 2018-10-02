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7 gündür elinde çiçeklerle bekliyordu! Kavuştular

Türkiye'de yaşayan Suriyeli Enes Huleyf (42), Hama kentinde bıraktığı eşi ve 2 çocuğuna 3 yıl sonra kavuştu. Ailenin kavuşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

02 Ekim 2018 Salı 15:08
7 gündür elinde çiçeklerle bekliyordu! Kavuştular

Bir haftadan bu yana Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda eşi Nur Tarbuş (35) ve çocukları Nizar (7) ile Hele’yi (5) bekleyen Enes Huleyf, bugün yollarını gözlediği ailesine kavuşunca duygu dolu anlar yaşadı. Elinde çiçekle günlerdir sınır kapısında bekleyen Enes Huleyf, gümrük kapısından girişinde gördüğü ailesine koştu, hepsine uzun uzun sarıldı.

Kavuşmadan sonra açıklama yapan Enes Huleyf, 3 yıldan bu yana Hatay'da yaşadığını ve aile birleşimi kapsamında yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasından sonra da eşi ve ailesinin Cilvegözü'ne ulaştığını söyleyerek yardımcı olan Türk yetkililerine teşekkür etti.

Nur Tarbuş ise çok yorgun olduğunu ve günlerinin yollarda geçtiğini belirterek 3 yıl sonra eşine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti. Nur Tarbuş da mutluluk gözyaşı döktü.

Hatay'da diş teknisyeni

Enes Huleyfi, 3 yıl önce rejimin kendisini askere almaması için savaş ortamından kaçarak Türkiye'ye geldiğini, Hatay’da diş teknisyenliği yaptığını söyledi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:08
  1. Hatay
  2. hatay
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  4. Cilvegözü Sınır Kapısı

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