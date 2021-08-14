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Spor 7 gollü maçta gülen taraf Manisa oldu
Spor

7 gollü maçta gülen taraf Manisa oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1.Lig'in yeni ekibi Manisa FK, ilk hafta mücadelesinde İstanbulspor'u deplasmanda 4-3'lük skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 23:22:00 -
7 gollü maçta gülen taraf Manisa oldu

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta Manisa 8. dakikada Dever Orgill ile 1-0 öne geçti. Manisa FK, 33'te Andre Sousa ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2 Ev sahibi İstanbulspor, 41. dakikada İbrahim Yılmaz'ın golüyle farkı 1'e indirdi ve müsabakanın ilk yarısı konuk ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

64. dakikada bir kez daha fileleri sarsan İbrahim Yılmaz, skora denge getirdi: 2-2

Jamaikalı forvet Dever Orgill, 68. dakikada yeniden sahneye çıktı ve Manisa FK'yı 3-2 öne geçirdi. 88'de "hat-trick" yapan Orgill, farkı 2'ye çıkardı: 2-4. 95. dakikada İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz da "hat-trick"e imza attı. Bu dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Yılmaz, farkı 1'e indirdi: 3-4

Kalan sürede başka gol olmadı ve Manisa FK, sahadan 3 puanla ayrıldı. Ege temsilcisi, TFF 1. Lig'deki ilk galibiyetini ilk haftada alırken İstanbulspor haftayı puansız kapattı.

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