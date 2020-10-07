"7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" online olarak 20 Kasım'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Tiyatro Frankfurt tarafından 2014 yılından bu yana devam ettirilen "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" bu yıl yedinci kez, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilecek.

Almanya Hessen eyaleti Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ve Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuncer'in himayesinde düzenlenen festival, 20- 29 Kasım tarihleri arasında dijital platformlar üzerinden izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında Tiyatro Frankfurt'un YouTube kanalı üzerinden birçok tiyatro oyunu, interaktif söyleşiler ve oyunculuk atölyeleri ücretsiz olarak takip edilebilecek.

İBB Şehir Tiyatroları ve Devlet Tiyatrolarının da destek verdiği festival, daha önceki programlarında Türkiye'den birçok oyunu ve sanatçıyı Almanya'daki tiyatroseverlerle buluşturmuştu.

Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu'nun başkanlığını, Nur Onur'un koordinatörlüğünü üstlendiği festival, bu yıl pandemi nedeniyle planlanan tarihlerde gerçekleştirilememişti.

