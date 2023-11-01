  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Borsada hisseleri bir anda yüzde 96 değer kaybeden dev şirket iflas etti

Bayraktar TB3 ile ilgili ABD ve İsrail'i şok edecek gelişme! Selçuk Bayraktar duyurdu

Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması

3 bin yıllık antik kentte 57 yıldır kesintisiz kazı yapılıyor: Türk izleri bulundu

Fikirlerini ‘kusmuk’ olarak böyle serdetti! Bu Nazi çakmasının yanına kâr mı kalacak yaptığı şey?

Devlet Bahçeli’den efsane “Gazze” kapağı! O cahiller apışıp kalacak

Alırken kiracısız ev arıyorlar! Evler satılmıyor fiyatlar düşüyor

Hande Fırat’tan olay sözler! Bakalım bu yalanları yutan olacak mı?

Türkiye'den gaz alan iki ülke Yunanistan ile bir olup petrol hamlesini yaptı! Ankara'yı devre dışı bırakacaklar

Ali Yerlikaya, o rezillerin ayarını bozdu! Öyle bir şey yaptı ki, çok fena tongaya düştüler
Gündem 7 Ekim'den beri sivillere ilk defa açıldı! Refah Sınır Kapısı'ndan yaralı Filistinlilerin geçişi başladı!
Gündem

7 Ekim'den beri sivillere ilk defa açıldı! Refah Sınır Kapısı'ndan yaralı Filistinlilerin geçişi başladı!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 19:46:00 -
7 Ekim'den beri sivillere ilk defa açıldı! Refah Sınır Kapısı'ndan yaralı Filistinlilerin geçişi başladı!

Akaryakıt dışındaki insani yardım malzemelerinin geçişine kısıtlı olarak izin verilen Refah Sınır Kapısı'ndan bugün 76 yaralı Filistinli geçti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı 7 Ekim’den bu yana ilk kez sivillerin geçişine açıldı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın sivillere geçişlere açılmasının ardından şu ana kadar 335 yabancı ülke vatandaşı ve 76 yaralı Filistinli ile refakatçisi Mısır’a geçti.

Gazze Geçiş ve Sınırlar Genel Müdürlüğü tarafından basına yapılan açıklamada, yaralıların ve yabancı ülke vatandaşlarının Mısır’a girişini kolaylaştırmak için kapıda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ABD'den '5 bin yabancı var' açıklaması gelmişti!

Siyonistin suç ortağı ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün Senato Ödenek Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, yaklaşık 400 ABD vatandaşı ve aile üyelerinin Gazze Şeridi’nde mahsur kaldığını ve ayrılmaya çalıştığını söylemiş, Gazze Şeridi’nden ayrılmak isteyen yaklaşık 5 bin üçüncü ülke vatandaşının bulunduğunu aktarmıştı.

2 Milyon insana 14 tır yardım malzemesi Refah Sınır Kapısından geçti
2 Milyon insana 14 tır yardım malzemesi Refah Sınır Kapısından geçti

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2 Milyon insana 14 tır yardım malzemesi Refah Sınır Kapısından geçti

Refah Sınır Kapısı'ndan 26 tırın daha geçişine izin verildi!
Refah Sınır Kapısı'ndan 26 tırın daha geçişine izin verildi!

Gündem

Refah Sınır Kapısı'ndan 26 tırın daha geçişine izin verildi!

Cibaliye Kampı'ndaki can pazarı görüntülendi...
Cibaliye Kampı'ndaki can pazarı görüntülendi...

Gündem

Cibaliye Kampı'ndaki can pazarı görüntülendi...

Cibaliye Kampı'ndaki saldırıdan sağ kurtulanlar görüntülendi! Tamamına yakını kadın ve çocuk
Cibaliye Kampı'ndaki saldırıdan sağ kurtulanlar görüntülendi! Tamamına yakını kadın ve çocuk

Gündem

Cibaliye Kampı'ndaki saldırıdan sağ kurtulanlar görüntülendi! Tamamına yakını kadın ve çocuk

Katil İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırıyı doğruladı!
Katil İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırıyı doğruladı!

Gündem

Katil İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırıyı doğruladı!

Mülteci kampını bombalayan siyonistler Tel Aviv'de kaçacak delik arıyor!
Mülteci kampını bombalayan siyonistler Tel Aviv'de kaçacak delik arıyor!

Gündem

Mülteci kampını bombalayan siyonistler Tel Aviv'de kaçacak delik arıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23