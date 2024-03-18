7 düveli dize getirişimizin 109. yıldönümü

Sebahattin Ayan İstanbul

Bugün dünya tarihine bir ‘destan’ olarak geçen ve ecdadımızı tarih sahnesinden silmek isteyen haçlı artıklarının Osmanlı tokadını yiyerek kaçtığı Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü. Bizleri bağımsız bir devlette yaşatmak uğruna canlarından geçen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un, “Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?” dizeleriyle abideleştirdiği Gelibolu Savaşı’nda İstanbul’dan Erzurum’a, Halep’ten Şam’a, İzmir’den Beyrut’a, Maraş’tan Nablus’a, Kütahya’dan Yanya’ya Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından cepheye koşan 250 bin Mehmetçiğimiz şehit oldu. 7 düvelin acımasızca üzerimize saldırdığı Çanakkale’de imandan bir duvar ören Mehmetçik, şer imparatorluğu İngiltere’nin öncülüğünde bir araya gelen Fransa, İtalya, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralyalı haçlı birliklerinin ümmetin izzet-i şerefini çiğneme girişimine, “Çanakkale geçilmez” diyerek geçit vermedi.

Çanakkale tarihin gidişatını değiştirmiştir

Birinci Dünya Harbinde Çanakkale Cephesinde yaşanan kahramanlıkları gazetemize anlatan Tarihçi Yazar Ramazan Akbaş, “Çanakkale Cephesi 1. Dünya Harbi’nin gidişatını değiştiren önemli bir cephedir. Bu cephede de zaferin kazanılması Türk tarihinin gidişatına da çok önemli tesirleri oldu. Çanakkale’de küffarla çarpışan asker ve subaylarımız şehadet şerbetini içerek Balkan savaşlarında yaşadığımız utancı silmişlerdir. Çanakkale, sömürgeciler tarafından ezilmiş İslam dünyası için de bir kurtuluş ışığı olmuştur. Lakin savaş birçok yetişmiş gencimizi öğütmüştür. Çanakkale dendiğinde aklımıza şehitlik gelir, şehadet gelir. Zaferin yaşandığı güne gelirsek. 18 Mart 1915’te düşman hatları 18’i büyük zırhlı olmak üzere 100 parçadan oluşan dev düşman filosu Çanakkale önünde belirdi. O kadar büyük bir filoydu ki Çanakkale’yi geçeceklerinden eminlerdi. O devasa donanmalardan bombardıman başladığında top gülleleri Mehmetçiğin üzerine ölüm kusan ateşten kasırgalar haline yağmur gibi yağıyordu. Mehmetçik iman dolu göğüsleriyle etten kemikten kale olarak bu cehennemi yaşatan ateşe 7 saat dayandı. 7 saatin sonunda tabyalarda bulunan kahraman askerlerimiz Yenilmez Armada denilen kibirli düşman donanmasını Çanakkale boğazından geçirmedi. Düşman donanmasının 3 gemisini batırdı, 4 gemisi de ağır hasar almış vaziyette boğazdan çekilmek zorunda bıraktı. Ve kahraman Mehmetçiklerimiz düşmana binlerce yıl geçse de unutamayacakları bir hezimet armağan etmiş oldular. Küffar 18 Mart’ta çekildi ancak 5 hafta sonra yeniden bu sefer kara savaşları için geldi ve 8.5 ay sürecek kara savaşları başladı. Çanakkale’de metrekareye 6000 mermi düşerken metrekareye birkaç asker bedeni düşmüştü” ifadelerini kullandı.