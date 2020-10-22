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Gündem 7 düvel birleşse kardeşliğimizi bozamaz
Gündem

7 düvel birleşse kardeşliğimizi bozamaz

TBMM heyetinin Azerbaycan çıkarmasını Akit’e değerlendiren Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilcisi Dr. Derya Akdemir, “Şentop’un ziyareti ve mesajları Türk-Azeri kardeşliğini bir defa daha gösterdi” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:49:00 -
7 düvel birleşse kardeşliğimizi bozamaz

Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilcisi, Araştırmacı Yazar Dr. Derya Akdemir, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Bakü ziyaretini Akit’e değerlendirdi. Akdemir, işgalci Ermenistan’a karşı peş peşe zaferler kazanılan bugünlerde her zaman Azerbaycan’ın yanında olan, destek veren Türkiye’nin dosta düşmana gövde gösterisi yaparak safını açıkça bütün dünyaya göstermesinin moral verdiğini söyledi.

Azerbaycan yalnız değil

Şentop’un konuşmasının Ermenistan’ı destekleyen güçleri korkuttuğunu belirten Dr. Derya Akdemir, şunları dile getirdi: “Şentop ve beraberindeki milletvekili heyeti Azerbaycan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Aliyev ve diğer devlet yetkilileri bir araya geldiklerinde konuşulan konu Karabağ topraklarının bir an önce işgalden kurtarılması oldu. Bu da kardeşin kardeşe vefa borcudur. Bir millet iki devlet kavramının hemen her ortamda dile getirildiği bugünlerde böylesi önemli ziyaretin gerçekleştirilmesi oldukça iyi düşünülmüş adımdır ve sadece Ermenistan değil, aynı zamanda uluslararası kamuoyunda her zaman onu destekleyen güçler de bu ziyaretten sonra şunu anladılar: Azerbaycan yalnız değil ve olmayacak da.”

Dünyanın gücü bize yetmez

Nerede Azerbaycan yoksa orada Türkiye’nin, Türkiye yoksa mutlaka Azerbaycan’ın var olduğunu gördüklerini belirten Akdemir, şöyle devam etti: “Özellikle bu dönemde, Azerbaycan’ın haklı olarak topraklarını işgalden kurtarmak adına mücadele verdiği günlerde, Türkiye ve Azerbaycan, deyim yerindeyse etle tırnak gibi oldular, bütünleştiler, dünyaya örnek bir vefa sergilediler. Toplumun tüm fertleri, Azerbaycan’da ya da Türkiye’de olsun Türk dünyası adına, kardeşlik adına öyle bir kenetlendiler ki, her iki kardeş ülkede sokaklar caddeler bayraklarla donatıldı. Bu aynı zamanda yeniden küllerinden doğmanın ifadesidir. Bütün dünya isterse bir araya gelsin bizim kardeşliğimizi bozamaz. Yapılan ziyaret ve verilen mesaj bunun kanıtıdır.”


Yeni Akit Gazetesi
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