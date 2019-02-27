7 dil bilen ABD'li kadına Adana'da suçüstü!

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kargo şirketi çalışanları ABD'den gelen kargonun hem teslimat adresinde alacak kişinin ismi olmamasından hem de kargodan koku yayılmasından şüphelenerek polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekip kargoyu inceledikten sonra kutuda esrar olduğunu tespit etti. Polis kargo sahibini belirlemek için belirtilen adresteki spor salonuna gitti. Kargo görevlisi de spor salonuna gelerek, isimsiz paket gönderildiğini söyledi. Bir süre sonra kargo görevlisinin yanına spor yapan bir kadın gelerek kargonun kendisine ait olduğunu söyledi. Kadın kargoyu aldıktan sonra sivil ekipler kadının yanına gelerek polis olduklarını söyleyip kutuya el koyup, kadını da gözaltına aldı.



Emniyete getirilen kargo incelendiğinde içinde 8 şişe içinde 8 mililitre likit esrar, likit esrarı içmekte kullanılan 4 aparat ve 70 gram marihuana olduğu belirlendi. Kargoyu alan kadının ise S.G. (37) olduğu hem ABD vatandaşı hem de Türk vatandaşı olduğu, ABD'de yaşadığı ve şirketleri olduğu öğrenildi.

Kimyager olduğunu söyleyen genç kadının kargonun kendisine geldiğini ABD'den malzemeleri kendisinin aldığını belirterek, "Ben Türkiye'ye geldim, bir arkadaşımdan rica ettim malzemeleri verdiğim adrese kargo ile gönderdi. Ben kimyagerim esrar ABD'de kanser tedavisinde kullanılıyor. Ben de Türkiye'de kanser tedavisinde kullanmak için getirdim. Bunun için de yetkililerden izin alacaktım. Kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmıyorum" dediği ileri sürüldü.

Kadının ifadesi "Breaking Bad" dizisini akla getirdi

S.G.'nin ifadesinde kimyager olduğunu söylemesi ve esrarı kanser tedavisinde kullanacağını ileri sürmesi 20 Ocak 2008 tarihinde yayına giren Vince Gilligan tarafından tasarlanmış ABD dizi filmi 'Breaking Bad'i akla getirdi.



Yönetmenliğini Seth Rogen ve Evan Goldberg ikilisinin yaptığı, başrollerini Bryan Cranston, Jesse Pinkman ve Aaron Paul'un paylaştığı filmde 50 yaşında, lisede kimya öğretmeni olan Walter White, maddi açıdan ailesinin gereksinimlerini karşılayabilmek uyuşturucu üretimine başlayıp kısa sürede dünyanın her tarafına uyuşturucu sevkiyatı yaparak çok zengin oluyor.

Öte yandan, Adanalı olmayan ve lüks otellerde kalan genç kadının 7 dil bildiği öğrenildi. Zanlı kadın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.