0553 313 94 23

7 dil bilen ABD'li kadına Adana'da suçüstü!

Adana'da narkotik ekipleri hem ABD hem de Türk vatandaşı olan 7 dil bilen kimyager kadını, Adana'da bir spor salonunda kargo görevlisinden likit esrar alırken suçüstü yakaladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:03
7 dil bilen ABD'li kadına Adana'da suçüstü!

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kargo şirketi çalışanları ABD'den gelen kargonun hem teslimat adresinde alacak kişinin ismi olmamasından hem de kargodan koku yayılmasından şüphelenerek polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekip kargoyu inceledikten sonra kutuda esrar olduğunu tespit etti. Polis kargo sahibini belirlemek için belirtilen adresteki spor salonuna gitti. Kargo görevlisi de spor salonuna gelerek, isimsiz paket gönderildiğini söyledi. Bir süre sonra kargo görevlisinin yanına spor yapan bir kadın gelerek kargonun kendisine ait olduğunu söyledi. Kadın kargoyu aldıktan sonra sivil ekipler kadının yanına gelerek polis olduklarını söyleyip kutuya el koyup, kadını da gözaltına aldı.

Emniyete getirilen kargo incelendiğinde içinde 8 şişe içinde 8 mililitre likit esrar, likit esrarı içmekte kullanılan 4 aparat ve 70 gram marihuana olduğu belirlendi. Kargoyu alan kadının ise S.G. (37) olduğu hem ABD vatandaşı hem de Türk vatandaşı olduğu, ABD'de yaşadığı ve şirketleri olduğu öğrenildi.

Kimyager olduğunu söyleyen genç kadının kargonun kendisine geldiğini ABD'den malzemeleri kendisinin aldığını belirterek, "Ben Türkiye'ye geldim, bir arkadaşımdan rica ettim malzemeleri verdiğim adrese kargo ile gönderdi. Ben kimyagerim esrar ABD'de kanser tedavisinde kullanılıyor. Ben de Türkiye'de kanser tedavisinde kullanmak için getirdim. Bunun için de yetkililerden izin alacaktım. Kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmıyorum" dediği ileri sürüldü.

Kadının ifadesi "Breaking Bad" dizisini akla getirdi

S.G.'nin ifadesinde kimyager olduğunu söylemesi ve esrarı kanser tedavisinde kullanacağını ileri sürmesi 20 Ocak 2008 tarihinde yayına giren Vince Gilligan tarafından tasarlanmış ABD dizi filmi 'Breaking Bad'i akla getirdi.

Yönetmenliğini Seth Rogen ve Evan Goldberg ikilisinin yaptığı, başrollerini Bryan Cranston, Jesse Pinkman ve Aaron Paul'un paylaştığı filmde 50 yaşında, lisede kimya öğretmeni olan Walter White, maddi açıdan ailesinin gereksinimlerini karşılayabilmek uyuşturucu üretimine başlayıp kısa sürede dünyanın her tarafına uyuşturucu sevkiyatı yaparak çok zengin oluyor.

Öte yandan, Adanalı olmayan ve lüks otellerde kalan genç kadının 7 dil bildiği öğrenildi. Zanlı kadın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:03
  1. Adana
  2. ABD'li kadın
  3. likit esrar

YORUM YAZ

  • VenezelosVenezelos1 sa önce
    O esrarla kimi canlı bomba yapacaktınız? Deaşlı koçumusunuz, eğiticisi, narkozlayıcısı mısınız? Abbd incirlik üssü yakınında bu işlerin olması, destek aldığını da gösterir bence. İşbirlikçileri ortaya çıkarılsın. Yarın öbür gün köpeğin sahiplerinden ses gelir, bekleyelim. Belgesel bir hayatımız var ülkemizde, paralı kanallara gerek yok.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yaşar, kaz şenliklerinde Ardahanlılarla buluştu
  1. Yaşar, kaz şenliklerinde..
  2. Kütahya'da fuhuş operasyonu! 4 kişi..
  3. Bakan Pekcan açıkadı! 102 bin 141 ürün..
  4. Başkan Büyükkılıç: "Bahreynliler ve..
  5. Kült dizi Gerçek Kesit’in Sarı Bıyık’ı..
  6. Pakistan hava sahasını kapattı
  7. "Türkiye yayımcılık alanında..
  8. Anne sütü ile beslenmek her bebeğin..
  9. Hataysporlu taraftarlar dev maça hazır
  10. Ataş Develi’de vatandaşlarla bir araya..
  11. Pekcan: "Ürün Güvenliği ve Teknik..
  12. Kupada Trabzonspor'a Ümraniyespor şoku
  13. Mardin’de 4 bin 750 paket kaçak sigara..
  14. Kars’ta 14 köy yolu ulaşıma kapalı
  15. Kocaeli’de 635 öğrenci bisikletlerine..
  16. Minibüsçü cinayeti davasında sanıklara..
  17. Eyüpsultan’da aynı yerde ikinci toprak..
  18. Barcelona’ya 5G’li telefon damgası
  19. "Mikrokrediler işsizliğin önüne geçiyor"
  20. Özel Hayat Hastanesi 41. yılını kutladı
Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

Günün Karikatürü

27 Şubat 2019
Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız