7 dakikada cilt tonunu eşitleyen tüyo: Öyle bir iyi geliyor ki! Güneş lekelerine yaz mevsiminde dikkat edin!
Güneş, birçok açıdan cilt için sağlıklı olsa da, aynı zamanda olumsuz yanları da vardır. Güneşe aşırı maruz kalmak, cilt lekelerinin doğal ten renginden daha koyu hale geldiği bir durum olan hiperpigmentasyona yol açabilir. Popüler inanışın aksine hiperpigmentasyon doğal olarak kaybolmaz ancak tedavi edilmesi gerekir.
Sitrik asit açısından zengin olan limonun iyi bir ağartma maddesi olduğu bilinmektedir.
Taze sıkılmış limon suyunu yüzünüze uygulayın ve beş ila yedi dakika bekletin. Ilık suyla durulayın.
Sonuçları görene kadar bunu her gün birkaç kez uygulayın. Limon, ağartma özelliği sayesinde cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur ve böylece hiperpigmentasyon tedavisinde kullanılır.
Zerdeçal, tıbbi özelliklere sahip bileşikler olan kurkuminoidler içerir. Aşırı melanin üretimini azaltarak cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olurlar.
Sürekli uygulama ile sütteki laktik asit ölü deriden kurtulmaya yardımcı olacaktır. Bal tedavi edicidir çünkü cildi besler ve nemlendirir.
Bu nedenle bal ve sütten oluşan bu kombinasyon, hiperpigmentasyonu etkili bir şekilde tedavi etmede harikalar yaratır.
Balı sütle karıştırıp cildinize uygulayın. Uygulamayı bir süre bekletin ve ılık suyla nazikçe durulayın veya ılık ve ıslak bir havluyla silin.
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