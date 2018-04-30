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7 dakikada 27 bisiklet çaldılar

Kadıköy'de kapıyı kırarak girdikleri dükkandan 27 bisikleti 7 dakikada çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:52
7 dakikada 27 bisiklet çaldılar

Kızıltoprak Caddesi'ndeki bir bisiklet dükkanına kamyonetle gelen maskeli 3 kişi, kapı kilidini demir kesme makasıyla kırarak içeri girdi.

Şüpheliler, 7 dakikada çaldıkları piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olduğu belirtilen 27 bisikleti kamyonete yükleyip olay yerinden uzaklaştı.

 Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iş yerinin önüne kamyonetle gelen şüphelilerin ellerindeki demir kesme makasıyla kapıyı açarak içeri girmesi görülüyor.

Kayıtlarda, şüphelilerin dükkandan çıkardıkları bisikletleri geldikleri kamyonete yükleyerek olay yerinden kaçması da yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 08:52
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