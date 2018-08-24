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7 bin lira ceza yiyen UBER şoföründen şok açıklama!

7 bin lira ceza yiyen bir UBER şoförü,"UBER'e karşı yoğun bir talep var. Hiç boş durmuyoruz. İşler çok güzel" dedi.

24 Ağustos 2018 Cuma 16:11
7 bin lira ceza yiyen UBER şoföründen şok açıklama!

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, UBER ve Scotty'e yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında ekipler, saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Nisbetiye Caddesi'nde denetime başladı. Ekipler, genellikle UBER taşımacılığın yapıldığı çok sayıda lüks aracı durdurdu. UBER aracı olduğu tespit edilen araçların ise belgeleri kontrol edilerek UBER aracı olup olmadıkları soruldu. UBER aracı olduklarını ifade eden sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Belgeleri kontrol eden ekipler, "İlgili belediyeden izin ruhsatı almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yol taşımak" suçundan ilk kez yakalanan sürücülere 3 bin 6 lira ceza, birkaç kez yakalanan sürücülere ise 5 bin 10 lira ceza kesti.

Öte yandan ekipler motosiklet taşımacığı olan Scotty'e yönelik de uygulama yaptı. Ekipler şüphelendikleri motosikletleri durdurarak sürücülerin cep telefonlarında Scotty uygulaması olup olmadığını kontrol etti. Yapılan uygulamalarda 5 araca yaklaşık 25 bin lira idari para cezası verildi.

İŞLER ÇOK GÜZEL

UBER hizmeti verdiği için ekipler tarafından ceza yazılan Süleyman Yılmaz "UBER hizmeti veriyorum. İkinci sefer yakalandım. Yaklaşık 5 bin lira ceza uygulandı. 3 aydır bu işi yapıyorum. UBER'in mahkeme süreci devam ediyor. Şuan için bize 'çalışın' diyorlar biz de çalışıyoruz. Ceza yersek de UBER'e gönderiyoruz onlar ilgileniyorlar. UBER'in yasallaşmasını istiyoruz. Bizden fazla yolcular UBER'in yasallaşmasını istiyor. UBER'e karşı yoğun bir talep var. Hiç boş durmuyoruz. İşler çok güzel" dedi.

TAKSİCİLERİ DE ANLAMAK LAZIM

Taksicilerin de tepkisi anladığını belirten Yılmaz,"Taksici arkadaşları da anlamak lazım. Onların da duraklarının önünde yolcu almamak lazım. Benim taksicilerle hiçbir sıkıntım olmadı" dedi.

GENELLİKLE ARAP TURİSTLER TERCİH EDİYOR

UBER'in genellikle yabancı turistler tarafından tercih edildiğini söyleyen bir sürücü ise" Bayram başladığından beri zaten hiç Türk yolcu yok. Genellikle Araplar tercih ediyor. Genellikle otel ve alışveriş merkezlerinden turist taşıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 16:11
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