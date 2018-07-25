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7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir Kiraz'da jandarma ekiplerince iki farklı noktada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 07:50
7 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbarat çalışmalarını sürdüren Kiraz İlçe Jandarma ekipleri, Çayağzı ve Altınoluk Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine, harekete geçen jandarma ekipleri uyuşturucu maddenin yetiştirildiği noktalara operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda, Çayağzı Mahallesi Bağırsak Deresi mevkiinde 3 bin 500 kök Hint keneviri, Altınoluk Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda ise 3 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

1 kişi gözaltına alındı

Öte yandan, M.A. isimli bir şahıs uyuşturucu maddeleri sularken suç üstü yakalandı.

Gözaltına alınan M.A. sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, Altınoluk Mahallesi'nde ele geçirilen uyuşturucu maddenin kim ya da kimler tarafından yetiştirildiği jandarma ekiplerince araştırıldığı öğrenildi.

Ele geçirilen Hint kenevirleri imha edildi

Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu ile ele geçirilen toplamda 7 bin 200 kök Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı'nda imha edildi. 

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 07:50
  1. İzmir
  2. Altınoluk

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