7 ayrı suçtan aranıyordu... Narenciye kasalarının arasında yakalandı!

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus'ta durdurulan şüpheli bir kamyonetin arkasında yaptığı aramada, narenciye kasalarının arasına gizlenmiş 1 kişiyi yakaladı. Yapılan sorgulamada şahsın, 7 ayrı suçtan arandığı ve 2 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.



Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tarsus'da uygulama yapan ekipler, şüpheli bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada kamyonetin arkasında bulunan narenciye kasaları arasına gizlenen 1 kişiyi yakalandı. Parmak iziyle şüphelinin gerçek kimliğini tespit ederek sorgu yapan ekipler, şahsın 2 'dolandırıcılık', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 3 'büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı' ve 'belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakmak' olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığını ve 2 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınıp, sorgusu yapılan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.