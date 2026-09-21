7 aydır köşe bucak aranıyordu! Firari kadın gizli bölmeden çıktı
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Kırıkkale’de 12 ayrı dosyadan hakkında toplam 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G., polis ekiplerinin operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı.
Kırıkkale’de 7 aydır aranan hükümlünün izini süren polis ekipleri, adresini belirleyerek operasyon düzenledi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 7 aydır aranan S.G.'nin bulunduğu adres tespit edildi. Hükümlünün "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 12 ayrı dosyası bulunduğu belirlendi. 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ikametinde yapılan aramada saklandığı gizli bölmede yakalandı. S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.