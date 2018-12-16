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7 ay önce gördüğü takvim, ahşap ustasının hayatını değiştirdi

7 ay önce takvimde gördüğü Osmanlı padişahlarının tuğralarını ahşap üzerine işleyen Osman Gülsar, el emeği göz nuru ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

16 Aralık 2018 Pazar 11:40
7 ay önce gördüğü takvim, ahşap ustasının hayatını değiştirdi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ahşap üzerine işlenen padişah tuğraları yoğun ilgi görüyor.

Takvimde görünce karar verdi

Ahlat ilçesindeki el sanatkarlarından Osman Gülsar, büyük bir emekle hazırlamış olduğu tuğra işlemeli tabloların oldukça beğenildiğini belirterek, çalışmalarına 13 Osmanlı padişahının tuğralarını ahşap üzerine işleyerek devam ediyor. Yaklaşık 7 ay önce takvimde gördüğü 13 Osmanlı padişahının tuğrasını ahşap üzerine işleyerek tamamlayan ve bu serinin oldukça ilgi gördüğünü anlatan Gülsar, yeniden aynı seriyi hazırlamaya başladı.

kinci seriye başladım ve yeniden yapıyorum"

İlçede yaklaşık 32 yıldır ahşap oyma sanatı yapan Gülsar, yıl içerisinde 13 padişahın tuğrasını ahşap üzerine işleyerek satışa sunduktan sonra tuğra işlemeli tablolara olan talebin arttığını söyledi. Artan taleple birlikte yeniden 13 padişahın tuğrasını ahşap üzerine işlemeye başladığını ifade eden Gülsar, "1986 yılında başlamış olduğum ahşap ustalığını halen sürdürmekteyim. 2018 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün çıkarmış olduğu takvimde, Osmanlı padişahlarının tuğralarını gördüm. Bu sayede tuğralar üzerine çalışmaya başladım. 13 padişahın tuğrasını yaptıktan sonra oldukça talep görmeye başladı. Şimdi ikinci seriye başladım ve yeniden yapıyorum. Şu anda 3. Osman Han, Kanuni Sultan Süleyman Han ve Yavuz Sultan Han tuğralarını tamamladım. Geri kalanları ise yapmaya devam edeceğim. Nasip olursa tamamladıktan sonra satışa sunacağım" dedi.

"Bir tuğranın yapımı 2 ile 5 gün sürüyor"

Ahşap oyma ustası Osman Gülsar, her tuğranın ahşaba işlenmesinin 2 ile 5 gün sürdüğünü ifade ederek, "Her padişahın tuğrası ayrı bir yoğunlukta olduğu için ebadına göre yapım süresi değişiyor. Tuğraların bazıları uzun bazıları ise kısa olduğundan 2 ile 5 gün arasında bir tuğranın yapımı sürüyor. Tuğralar bizim için hem geçmişimizi yad etme hem de geçmişimizdeki profesyonel bir imza anlamına geliyor. Vatandaşlarımız da tuğralara ve geçmişe yönelik ürünlere her zaman daha çok ilgi gösteriyor. Padişahların ne kadar kıymetli olduğunu, tuğralarının ne kadar özen gösterilerek yapıldığından anlıyoruz. Devlet nişanı anlamında kullanılan tuğralar her zaman ilgi görüyor" diye konuştu.

"13 padişahın tuğrasını işleyeceğim"

El sanatkarı Osman Gülsar, ahşap işlemelerinde "Fatih Sultan Mehmet Han, Sultan II. Mahmut Han, Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Han, Sultan I I. Selim Han, Sultan I. Ahmet Han, Sultan IV. Mehmed Han, Sultan III. Ahmed Han, Sultan I. Mahmud Han, Sultan III. Osman Han, Sultan III. Selim Han, Sultan II. Abdulhamid Han, Sultan II. Mahmut Han tuğrası ile birlikte 13 padişahımızın tuğraları olacak" diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:40
  1. Fatih Sultan Mehmet
  2. Bitlis
  3. Ahlat
  4. Kanuni Sultan Süleyman
  5. Vakıflar Genel Müdürlüğü
  6. Osman Gülsar

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