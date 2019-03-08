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7 araştırma şirketi sonuçlarını açıkladı! İşte İstanbul'da son sonuçlar

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin 7 araştırma şirketi, İstanbul sonuçlarını açıkladı. Araştırma şirketlerinden 6'sı Binali Yıldırım, 1 tanesi ise Ekrem İmamoğlu diyor.

08 Mart 2019 Cuma 19:07
7 araştırma şirketi sonuçlarını açıkladı! İşte İstanbul'da son sonuçlar

31 Mart yerel seçimlerinde en fazla seçmenin oy kullanacağı İstanbul için anket firmalarının yaptıkları araştırmaların sonuçları aralıklarla gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 milyon seçmenin oy kullanacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için 24'ü bağımsız toplam 32 aday yarışacak.

Ancak bu adaylar arasından anketlerde öne çıkan isimler Cumhur İttifakı adına AK Parti'den aday gösterilen Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adına CHP'den aday gösterilen Ekrem İmamoğlu olarak görülüyor.

İstanbul'da yapılan kamuoyu yoklamalarının çoğu Binali YıldırımEkrem İmamoğlu'nun önünde gösteriyor. İki aday arasındaki farkın ortalama yüzde 4'lerde olduğu görülüyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 19:07
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • NuriNuri18 dk önce
    Mansur yavaşın çok büyük yolsuzluğu ortaya çıktı chp de durum vahim
  • HikmetHikmet18 dk önce
    Engin altay 10 martta anketlerde Erdoğan bitecek dedi chp komple bitti
  • HakkıHakkı19 dk önce
    Chp dağılacak izmiri bile kaybedecek.Seçim sonu kürdistan lafını kullanan chplilere dava acilacak
  • CANAN AKSEDEFCANAN AKSEDEF20 dk önce
    anket yapmaya ne lüzum var istanbul için Binali yıldırım götürür işi bu çok net
  • Muz Muz 20 dk önce
    Cocuklarım bır kılo muz ıstedı Hakmar a gittim kilosu 14 tl. BEN COCUKLARIMA ULKEM DE BIR KILO MUZ ALAMAYACAKSAM, BEYLER BENIM DERDIM BEKA DEGIL ACLIKTOKLARIN DERDI BEKA. ODA MENFAAT BEKASI

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