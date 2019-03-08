7 araştırma şirketi sonuçlarını açıkladı! İşte İstanbul'da son sonuçlar

31 Mart yerel seçimlerinde en fazla seçmenin oy kullanacağı İstanbul için anket firmalarının yaptıkları araştırmaların sonuçları aralıklarla gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 milyon seçmenin oy kullanacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için 24'ü bağımsız toplam 32 aday yarışacak.

Ancak bu adaylar arasından anketlerde öne çıkan isimler Cumhur İttifakı adına AK Parti'den aday gösterilen Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adına CHP'den aday gösterilen Ekrem İmamoğlu olarak görülüyor.

İstanbul'da yapılan kamuoyu yoklamalarının çoğu Binali Yıldırım'ı Ekrem İmamoğlu'nun önünde gösteriyor. İki aday arasındaki farkın ortalama yüzde 4'lerde olduğu görülüyor.