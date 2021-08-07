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Sağlık 7 Ağustos vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyardı: Bu sorun olabilir
Sağlık

7 Ağustos vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyardı: Bu sorun olabilir

Sağlık Bakanlığı, 7 Ağustos koronavirüs verilerini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı uyarıda, "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 21:27:00 - 2021-08-07 21:32:19
7 Ağustos vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyardı: Bu sorun olabilir

Sağlık Bakanlığı tarafından, 7 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı uyarıda, "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız." ifadelerini kullandı.
 
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