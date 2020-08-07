7 Ağustos altın fiyatları | Son dakika altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları her geçen gün artıyor. Altının ons fiyatı 2.060 doları buldu ve bu durum gram altının 483 liraya yükselmesine sebep oldu. Peki ama tam altın, yarım altın, çeyrek altın, reşat altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gramı bugün ne kadar? 7 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum ne? Son dakika altın haberleri...