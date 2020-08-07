7 Ağustos altın fiyatları | Son dakika altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları her geçen gün artıyor. Altının ons fiyatı 2.060 doları buldu ve bu durum gram altının 483 liraya yükselmesine sebep oldu. Peki ama tam altın, yarım altın, çeyrek altın, reşat altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gramı bugün ne kadar? 7 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum ne? Son dakika altın haberleri...
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Genel olarak "Altın neden yükseliyor?" sorusu soruluyor. Borsanın düşmesi ve altının normalin üzerinde artması durumu, piyasaların çalkantılı olduğunun ve normal seyretmediğinin göstergesi...
GRAM ALTIN
- 483,23
- 483,42
22 AYAR BİLEZİK
- 459,00
- 470,00
ALTIN ONS
- 2.060,69
- 2.061,28
YARIM ALTIN
- 1.601,80
- 1.686,90
CUMHURİYET ALTINI
- 3.205,60
- 3.365,50
ÇEYREK ALTIN
- 803,40
- 848,60
REŞAT ALTIN
- 3.238,07
- 3.398,45
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 447,69
- 465,01
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 276,93
- 321,44