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Tarih 7 Ağustos 2022: Mehmet Hulusi Özkul'un vefatı (Öğretmen/Bürokrat)
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7 Ağustos 2022: Mehmet Hulusi Özkul'un vefatı (Öğretmen/Bürokrat)

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7 Ağustos 2022: Mehmet Hulusi Özkul'un vefatı (Öğretmen/Bürokrat)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Öğretmen/Bürokrat Mehmet Hulusi Özkul'u hayırla yâd ediyoruz.

1928’de Ankara (Haymana)’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Isparta (Yalvaç) ve Ankara’da okudu. Ankara Gazi Lisesinden 1948’de mezun oldu. 1949’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenimine başlayan Özkul, burayı bırakarak ilk olarak açılan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçti ve bu fakültenin ilk mezunlarından biri oldu.



Kendisiyle yapılan bir mülakatta şu beyanda bulunur: 1948’de lise son sınıftayken, gazetelerden “Bir İlahiyat Fakültesi açılacak haberini okumuştuk. Fakat o sene açılmadı. Ben bu arada Tıp Fakültesine kayıt yaptırdım. Tıp Fakültesinde okurken babam bir gün; ‘İlahiyat Fakültesi açıldı, öğrenci kaydına başladı’ haberini okumuş. Bunun üzerine aramızda aşağıdaki konuşma geçti: İlahiyat’a geç! -Baba, bize İslamiyet’i falan öğretmezler, boşuna ömür tüketirim. - Oğlum, bu fakülte öğrenci bulamadı diye kapanırsa ben mes’ul olurum. Bunun üzerine ben de Tıp Fakültesinden ayrılarak İlahiyat Fakültesine geçtim.



Özkul, 1964’e kadar İmam Hatip Okullarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1964-1967 yılları arasında MEB Din Eğitimi Genel Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı yapan Özkul Hoca, 14.09.1967-10.09.1969 tarihleri arasında vekâleten Din Eğitimi Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. 1969-1972 yılları arasında tekrar öğretmenlik yaptı. 1972’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde öğretim görevlisi olarak göreve başladı.



Mehmet Hulusi Özkul 1973-1977 yılları arasında (Millî Selamet Partisi) milletvekilliği yaptı. Bu sırada TBMM Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığını üstlendi. 1979 yılında Kartal İHL öğretmenliğinden emekli oldu. Vefat tarihi olan 7 Ağustos 2022’ye kadar İstanbul Fatih İlim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyetinde görevler üstlendi.

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