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6'ncı kattaki evine doğalgaz borusu takarken yere çakılıp öldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde evinin arızalanan doğalgaz borusunu takarken dengesini kaybedip 6'ncı kattan yere çakılan adam, olay yerinde yaşamını yitirdi.

24 Şubat 2019 Pazar 16:26
6'ncı kattaki evine doğalgaz borusu takarken yere çakılıp öldü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde evinin doğal gaz kombisinin uzantı borusunu takarken dengesini kaybedip 6'ncı kattan düşen Onur Nizam (40), öldü.

Olay, Babaeski'nin Hamidiye Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki Eskibüyük Apartmanı'nda meydana geldi. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir bisküvi fabrikasında bakım müdürü olarak çalışan Onur Nizam, arıza yapan evinin doğal gaza bağlı kombisinde balkon kısmında kalan borunun menfezini tornavida yardımı ile takarken, dengesini kaybederek, 6'ncı kattan beton zemin üzerine düştü.

Olayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ve polis ekipleri, evli ve bir çocuk babası Onur Nizam'ın öldüğünü belirledi. Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:26
  1. Kırklareli
  2. Babaeski
  3. Onur Nizam
  4. Feci olay
  5. 6'ncı kattan yere çakıldı

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