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Medya 6'lı masaya bomba gönderme! Bir gün böyle dağılacak!
Medya

6'lı masaya bomba gönderme! Bir gün böyle dağılacak!

Sosyal medyada 6'lı muhalefet masasına ilişkin bomba bir göndermede bulunuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı masa etrafında toplanmış birkaç kişiye boğa saldırısının yer aldığı videoyu, "Günün birinde bir yiğit çıkıp, 6'lı ganyan masasını böyle toz duman edecek." notu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 02:20:00 - 2022-06-15 02:28:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ile bir araya gelen 6 muhalefet partisinin gelecek vadetmediği yaşanan gelişmelerle bir bir ortaya çıkarken, sosyal medyada paylaşılan parodi gündem oldu.

Medya Filozofu adlı sosyal medya kullanıcısı, yuvarlak masada oturan kişilere saldıran bir boğa görüntüsünün yer aldığı videoyu paylaştı. Medya Filozofu, paylaştığı videoya, "Günün birinde bir yiğit çıkıp, 6'lı ganyan masasını böyle toz duman edecek." mesajını yazdı.

Video sosyal medyanın en çok paylaşılanlarından oldu.

 

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