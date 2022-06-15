6'lı masaya bomba gönderme! Bir gün böyle dağılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ile bir araya gelen 6 muhalefet partisinin gelecek vadetmediği yaşanan gelişmelerle bir bir ortaya çıkarken, sosyal medyada paylaşılan parodi gündem oldu.

Medya Filozofu adlı sosyal medya kullanıcısı, yuvarlak masada oturan kişilere saldıran bir boğa görüntüsünün yer aldığı videoyu paylaştı. Medya Filozofu, paylaştığı videoya, "Günün birinde bir yiğit çıkıp, 6'lı ganyan masasını böyle toz duman edecek." mesajını yazdı.

Video sosyal medyanın en çok paylaşılanlarından oldu.