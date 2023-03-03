6'lı Masa'nın ortak metnine Babacan'ın imzası damga vurdu! Sosyal medya yıkıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın imzasıyla dikkatleri üzerine çeken 6'lı Masa, ortak Cumhurbaşkanı adayını pazartesi günü açıklayacağını duyurdu. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak ortak bir anlayışa varıldığını açıklayan Masa, geçiş süreci yol haritası konusunda da uzlaşma sağlandığını belirtti. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya gelerek nihai açıklamayı yapacaklarını söyleyen 6'lı Masa, konuya ilişkin farklı yorumları da beraberinde getirdi.
6'lı Masa'nın ortak adayda uzlaştığını ve pazartesi günü ismi açıklayacağını duyurduğu metne, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın imzası damga vurdu. Diğer liderlerin imzasına göre biraz farklı olan imza için sosyal medyada birbirinden farklı yorumlar yapıldı.
6'lı Masa 12. toplantısında ortak aday konusunda uzlaşma sağladı. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada adayın pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.
Metinde şu ifadeler yer aldı:
"Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."
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