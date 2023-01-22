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Siyaset 6’lı masanın içi boş 3 senaryosu
Siyaset

6’lı masanın içi boş 3 senaryosu

İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 26 Ocak’ta yapılacak Altılı masa toplantısı öncesinde trafik hızlandı. Kulislerden 3 senaryo konuşulduğu manşetlere yansıdı. 360 ile 400 milletvekili almaları halinde olacak senaryolar tartışılıyor. Bu günkü matematik hesabına göre bu sayıda milletvekili çıkaramayacak Millet İttifakının 3 senaryosunun sadece bir hayal olarak ortaya çıktığı görülüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 12:09:00 -
6’lı masanın içi boş 3 senaryosu

Olası senaryolar şöyle;

 “Ortak Politika Metni” ve “Geçiş Süreci Yol Haritası” için son düzenlemeler yapılıyor. İki metin, 30 Ocak’ta paylaşılacak. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının da şubat ayında açıklanacağı belirtiliyor.

Birinci senaryo

6 partinin iktidara gelmesi durumunda “güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte” üç farklı senaryo hazırlandı. Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre, 400 vekil ve üzeri: Masadaki partilerin toplam milletvekili sayısı 400 ve üzerinde olursa, “Seçilen ortak cumhurbaşkanı ve oluşturacağı kabine bir yıl görev yapacak.”

İkinci senaryo

Referandum aralığı: “6’lı masanın 360 ila 399 arası milletvekili çıkarması” öngörüsünde bulunuluyor. Eğer masadaki partiler bu aralıktaki kadar vekil çıkarabilirse “güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişe” ilişkin anayasa değişikliği Meclis’te 400 “evet” oyuna ulaşamasa dahi cumhurbaşkanınca referanduma götürülecek.

Üçüncü senaryo

360 vekilin altı: En kötümser senaryoya göre, muhalefet Meclis’te çoğunluğu sağlayacak ancak güçlendirilmiş parlamenter sistem değişikliği için referanduma gitme yeterliliğine ulaşamayacak.

Türkiye’nin asıl gündeminde olan Suriye, Doğu Akdeniz, Yunanistan ve Ekonomi konularının dile getirilmediği 6’lı masa içi boş toplantılarla boş senaryolarla seçime doğru adım atıyor.

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Yorumlar

Kazım

İçi dolumu olacağını zannediyordunuz? Muhalefet çakma muhalefet erdoğan enayimi değil reisin adamları tamamı. Ne saçmalasalar reise yarıyor. Bişey yapmasına gerek yok bu salakların konuşma emrini reis veriyor insan bir tane hayra bir şey konuşturmazmı?

CAN BAR

Eğer bunların toplam oyu 301 olsun kendimi yakarım taksimde
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