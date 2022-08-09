6'lı masadan ilk ses çıktı! Selçuk Özdağ Cemal Enginyurt'un vandallığını eleştirenleri hedef aldı

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6'lı masanın Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a ilişkin sessizliği bozuldu.

Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Gelecek Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, vandallığı eleştirenleri hedef aldı.

Kendisinin darbedilmesini Cemal Enginyurt'un vandallığı ile karşılaştıran Özdağ, "Peki o gün bana yapılan bu saldırı karşısında iktidar destekçisi medya nasıl bir tavır sergiledi? Söyleyeyim: Duymadılar, görmediler, söylemediler. Niçin? Çünkü böyle rezil bir olayın failleri iktidarın çeperlerindeki aparatlardı. İktidarlarına zarar gelmesin diye sustular." dedi.

'Arbede' diye küçümsedi!

Enginyurt'un beraberindekilerle birlikte Şimşek'i vahşice darbetmesini "arbede" sözü ile küçümseyen Özdağ, "Tamam da o gün susanlar bugün ne yapıyor.? Önceki gün yaşanan bir arbededen dolayı muhalif kimliğiyle bilinen Cemal Enginyurt şahsında tüm muhalefet linç ediliyor. Tüm yandaş kanallarda bu konuşuluyor. Olayın ne kadar gaddarca ve vahşi (!) olduğu tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

Selçuk Özdağ mesajına şöyle devam etti:

Vay beee, ne kadar da hassaslar. Ne kadar da şiddet karşıtı imişler. Gözlerimiz yaşardı. Siz ne ara bu kadar ilkeli namuslu ve hümanist (!) oldunuz? Eskiden de mi böyleydiniz yoksa yeni bir ruh mu üflendi sizlere? Eğer eskiden de böyleydik diyorsanız buyrun size fırsat.