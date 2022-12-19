6'lı masadan başörtüsüne özgürlük getirecek anayasa teklifine ilk somut adım!

'Cumhur İttifakı'nın meclise sunduğu aile birliğinin sağlanması ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren anayasa değişikliğine ilişkin 6'lı masadan ilk somut adım geldi. Muhalefet partilerinde imza atılıp atılmayacağı hala tartışma konusuyken Saadet Partisi Milletvekili Abdulkadir Karaduman ilk imzayı attı.

Başörtüsü kapsamında anaya değişikliğini içeren kanun teklifi AK Parti, MHP ve BBP'li 366 milletvekilinin imzasıyla geçtiğimiz haftalarda TBMM'ye sunuldu. Başörtüsü teklifine ilişkin henüz 6'lı masadan net bir açıklama yapılmazken, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, teklife imza attığını duyurdu.

Başörtüsü teklifine destek imzası

Abdulkadir Karaduman yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman bey, aile birliğinin sağlanması ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren 2/4779 esas sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 24 ve 41'inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini desteklemek üzere imza vermiştir" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Karaduman, "Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifine imza vererek desteğimizi ilan ediyoruz. Hayra motor, şerre fren olacağız" dedi.

İYİ Parti başörtüsüne 'hayır' mı diyecek?

Öte yandan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun "Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, yeni anayasa konusunda ‘evet’ yönündedir." açıklamasına karşın Meral Akşener'in Basın Danışmanı Murat İde'nin, "Evet vereceğiz demiyoruz. Partimizdeki temayül o yönde ve tartışacağız diyoruz. Diğer taraftan Anayasa oylamasında Grup kararı alınamaz. Dolayısıyla böyle bir kararımızın olduğu söylenemez." ifadeleri 'İYİ Parti 'başörtüsü özgürlüğüne 'hayır' mı diyecek?' sorusunu akıllara getirdi.