6'lı Masa'da ortalık fena karıştı! CHP’li Sezgin Tanrıkulu ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi

Millet İttifakı içinde adaylık krizi giderek büyürken CHP, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi temsilcileri ortak yayında bir araya geldi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk askerine yönelik "kimyasal silah" iftirasına destek vermesinin ardından stüdyo karıştı.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tanrıkulu'nun sözlerine tepki gösterirken "İnsanlar haklı olarak bize 'Bunlarla mı birlikte yürüyorsunuz? Bunlar PKK savunucusu.' diyor. Biz PKK'yı lanetleyenlerdeniz" dedi. Enginyurt'un sözleri sonrası stüdyoda gerilim daha da yükselirken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yayını terk etti.

Tanrıkulu'ndan Mehmetçik'e skandal sözler

Millet İttifakı içinde adaylık gerginliği sürerken 6'lı Masa'nın ortaklarından CHP, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi temsilcileri canlı yayında ittifak içindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Canlı yayında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk askerine yönelik "kimyasal silah" iftirasına destek veren Sezgin Tanrıkulu skandal bir açıklamaya daha imza attı. Tanrıkulu konuya ilişkin "Doğru mu, değil mi açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yapacak" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar bize 'bunlar PKK savunucusu' diyor"

CHP'li Tanrıkulu'nun sözleri sonrası küplere binen Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Sezgin Bey hukukçu olabilirsin, insan hakları savunucusu olabilirsin ama altılı masadaki bir partinin milletvekilisin. Böyle bir iddiayı sorduğunuzda insanlar da haklı olarak bize 'Bunlarla mı birlikte yürüyorsunuz? Bunlar PKK savunucusu.' diyor. Biz PKK'yı lanetleyenlerdeniz. Bizi niye töhmet altında tutuyorsunuz. Hala sözlerini savunuyorsun. İnsan hakları adına sordum diyorsun" ifadelerini kullandı.

"Türk ordusunu töhmet altında bırakamazsın"

Terörle mücadele operasyonlarını sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Enginyurt konuşmasında şunları söyledi:

"Dolayısıyla sen çıkıp 'PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıldı' diyorsun. Varsa belgesi o belgeyi ortaya koymakla mükellefsin. Hukukçusun hukukçu. İddia sahibi ispatla mükelleftir. 'TSK kimyasal silah kullandı' diyorsan 'Soru sordum ve cevap aldım' diyemezsin. Bunu belgeleyeceksin. Türk ordusunu töhmet altında bırakamazsın. Buna müsaade etmem. Biz Millet İttifakı'nın mensuplarıyız. Dolayısıyla sizin böyle bir tavırla, bu milleti bölecek bir davranışa gitmenize müsaade etmeyiz."

Canlı yayını terk etti

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise yaşanan gerginliğin ardından canlı yayını terk etti.

Ne olmuştu?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, katıldığı canlı yayında skandal açıklamalarda bulunarak Türk Silahlı Kuvvetlerini "kimyasal silah" kullanmakla suçladı.

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldürülen 17 teröristi aklamaya çalışan Fincancı, teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyerek, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda" ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.

Kılıçdaroğlu en büyük destekçilerinden biri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı geçtiğimiz günlerde makamında ağırlamış ve samimi pozlar vermişti.