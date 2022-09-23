  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Yazarımızı hedef gösterdiler’ diyen Cumhuriyet’e tokat gibi cevap

Sorguda Doğu Perinçek ve 10 gazeteci soruldu! O gazeteciler tek tek ifşa oldu

İran casusu savcıya şok! Yaptıkları karşısında küçük dilinizi yutacaksınız

Jesus Portekiz basınına Türkiye’yi konuştu: Böyle bir şey görmedim

Akşener 'Başbakan olacağım' demişti! İttifakı karıştıracak sözler! 'Başbakanlık bizim hakkımız'

Doların fiyatını görenler gözlerine inanamadı! O karar sonrası bakın ne oldu

Avrupa Birliği ülkeleri arasında birinciyiz! Türkiye 106 ülkeye satıyor! 1,4 milyar dolar değerinde su ürünleri ihracatı

Helal ekonomisinin büyüklüğü 7 trilyon dolara ulaştı! Talep artıyor: TSE'nin deneyimleri Kazakistan'a aktarılıyor

Bozuk saat misali! Yıldız Tilbe sonunda doğru bir iş yaptı

Başı hangi ülkeler çekiyor? Akın akın Türkiye’ye geliyorlar
Siyaset 6'lı masada kılıçlar çekildi! Akşener'in danışmanında şok sözler
Siyaset

6'lı masada kılıçlar çekildi! Akşener'in danışmanında şok sözler

6'lı masada cumhurbaşkanı adayı bilinmezliği devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarına İYİ Parti'den tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Fatih Demirkol, 'Son noktayı Akşener koyar' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 15:55:00 -
6'lı masada kılıçlar çekildi! Akşener'in danışmanında şok sözler

6 partinin bir araya gelerek oturduğu masada Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki anlaşmazlıklar sürüyor.

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakarken, masadaki diğer partiler bu duruma olumsuz tepkiyle yaklaştı.

6'lı masada artan gerginlik nedeniyle CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir açıklama yapmak durumunda kaldı.

CHP, ittifaklarını uyardı

Öztrak'ın açıklamasında; ittifak mensubu partilerin genel başkanları dışında kimsenin söz söyleme hakkı olmadığı ifade edilmişti.

İyi Parti sessiz kalmadı

Ancak İyi Parti'nin adaylık konusundaki tepkisi henüz dinmedi. Parti Lideri Meral Akşener'in danışmanı Fatih Demirkol, son noktayı Akşener'in koyacağını ifade etti.

Twitter'dan açıklama yapan Demirkol, "Son noktayı Sayın Meral Akşener Koyar!" sözleriyle tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23