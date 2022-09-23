6'lı masada kılıçlar çekildi! Akşener'in danışmanında şok sözler
6'lı masada cumhurbaşkanı adayı bilinmezliği devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarına İYİ Parti'den tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Fatih Demirkol, 'Son noktayı Akşener koyar' dedi.
6 partinin bir araya gelerek oturduğu masada Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki anlaşmazlıklar sürüyor.
CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakarken, masadaki diğer partiler bu duruma olumsuz tepkiyle yaklaştı.
6'lı masada artan gerginlik nedeniyle CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir açıklama yapmak durumunda kaldı.
CHP, ittifaklarını uyardı
Öztrak'ın açıklamasında; ittifak mensubu partilerin genel başkanları dışında kimsenin söz söyleme hakkı olmadığı ifade edilmişti.
İyi Parti sessiz kalmadı
Ancak İyi Parti'nin adaylık konusundaki tepkisi henüz dinmedi. Parti Lideri Meral Akşener'in danışmanı Fatih Demirkol, son noktayı Akşener'in koyacağını ifade etti.
Twitter'dan açıklama yapan Demirkol, "Son noktayı Sayın Meral Akşener Koyar!" sözleriyle tepki gösterdi.