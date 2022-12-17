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Gündem 6'lı masada isyan! Zoraki ortak küstü
Gündem

6'lı masada isyan! Zoraki ortak küstü

Bir türlü cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan 6'lı masada zoraki ortak olarak görülen terör sevici HDP'nin küskün olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 21:35:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi ihtirasları HDP'lileri oldukça rahatsız etti.

İmamoğlu ve Akşener'in, anketleri umursamayarak Almanya'da destek arayan Kılıçdaroğlu'nu siyasi olarak ortadan kaldırmak için bir oyuna kalkışmasını değerlendiren muhalif gazeteci Enver Aysever'in açıklamaları çok parçacıklı muhalif seçmenin yaşananlara tepkisini ortaya çıkardı.

"HDP'liler neden sessiz?"

Enver Aysever'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları şöyle:

"Neden HDP'liler sessiz? Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'e bu kadar angaje oluyor olması, 'Bizim sayemizde seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu yahu ne yapıyor?' demesine sebep oldu.

"Milliyetçi harekete teslim oldu"

Bölgedeki Cumhuriyetçi Halk Partililer, 'Eğer Kılıçdaroğlu aday olmazsa İmamoğlu ile hareket etmemiz zor çünkü tamamen milliyetçi harekete teslim oldu' diyorlar."

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