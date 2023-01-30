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Siyaset 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı ihtilafı! İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
Siyaset

6'lı masada cumhurbaşkanı adayı ihtilafı! İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs tarihini seçim tarihi olarak açıkladı. Cumhur İttifakı, Erdoğan'ı adayı olarak açıkladı. 6'lı Masa ise henüz adayını açıklamadı. Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni 9 ana başlık ve 2 binin üzerinde madde içermekte. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Şubat tarihinde Saadet Partisi ev sahipliğinde adayını açıklayacağını açıkladı. İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına itiraz etti ve aday açıklaması ile ilgili bir bilginin bulunmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 22:44:00 -
6'lı masada cumhurbaşkanı adayı ihtilafı! İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantıda 13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız" sözlerine İYİ Parti'den itiraz geldi. Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili soruya yanıt veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Son açıklanan altılı masa toplantısındaki bildiride, 13 Şubat'la ilgili toplantı gerçekleştirileceğine yönelik bir bilgi mevcut. Ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini "14 Mayıs" olarak açıklamasının ardından Türkiye seçim havasına girdi. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak aylar öncesinden açıklarken, 6'lı Masa ise henüz adayını duyurmuş değil. Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklandı. 9 ana başlık, 2 binin üzerinde maddenin yer aldığı metin, aynı zamanda muhalefetin seçim beyannamesi olma özelliği taşırken, adayla ilgili net bir bilgi yer almadı.

Kılıçdaroğlu 13 Şubat'ı işaret etmişti

6'lı Masa bir sonraki toplantısını 13 Şubat tarihinde Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Bu toplantının öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, dün katıldığı canlı yayında "Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantıda 13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bir bilgi mevcut değil"

İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine itiraz gibi bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili soruya yanıt veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Son açıklanan altılı masa toplantısındaki bildiride, 13 Şubat'la ilgili toplantı gerçekleştirileceğine yönelik bir bilgi mevcut. Ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil." dedi.

"İYİ Parti, kararını ortaya koyacaktır"

Zorlu sözlerine şöyle devam etti: "Ama prosedür olarak. 13 Şubat öncesinde liderler arasında bir görüşme trafiği olacak ve bizim en başından beri söylediğimiz husus var: Nihai adaylık tartışmasının isimler üzerinden masada olduğu bir aşamada, biz mutlaka yetkili kurullarımızı toplayacağız. Bu değerlendirmemizin ardından da nihai olarak İYİ Parti, kararını ortaya koyacaktır."

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