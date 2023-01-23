6'lı Masa'da bir parti daha adayını açıkladı

Türkiye, seçimler için geri sayıma başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihinin 14 Mayıs'a çekileceğini ve bu kararı 10 Mart'ta alacağını açıklarken, gözler 6'lı masaya çevrildi.

Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz belirsizliğini korurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün yaptığı açıklama gündem yarattı. Ankara'da, 10 parkın temel atma ve açılış töreninde konuşan Yavaş, törende bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ima ederek "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz" ifadelerini kullandı.

Böylelikle adaylık için ismi geçenlerden olan Yavaş, tartışmalara noktayı koyarak Kılıçdaroğlu'nun önünü açmış oldu.

Kılıçdaroğlu'na bir destek daha

Yavaş'ın açıklamalarının etkisi sürerken, 6'lı masadan da çok konuşulacak bir çıkış geldi. Masadaki liderlerden olan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP liderinin adaylığına destek verdi.

Cumhuriyet'e konuşan Uysal, "Kılıçdaroğlu’nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum. Adaylık için ana muhalefet lideri olması hüviyetiyle bundan daha tabii, doğal ne olabilir ki. Geçmişte olduğu gibi ikinci Ekmeleddin vakasının yaşanmasını kimse beklemesin" dedi.

"Daha erkene alınmalı"

Adayın bir an önce açıklanması gerektiğini vurgulayan Uysal, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye seçim psikolojisine Sayın Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile öngörülenden erken girdi. Bence artık adaylık da dahil olmak üzere bu karar alma süreçleri daha erkene alınmalı diye düşünüyorum. "