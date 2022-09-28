6'lı masada bir kriz daha! Bakanlık kavgası başladı

Altılı masada gerilim tırmanıyor. Halen süren adaylık krizi, HDP'ye bakanlık verilsin çıkışının ardından, masada kavgayı sürdürecek bir açıklama da İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan geldi.

Herkese oyu kadar bakanlık

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, katıldığı bir Twitter Space odası yayınında, bulunduğu ittifakı kızdırabilecek ifadeler kullandı.

"İki büyük ortak olarak CHP'yle anlaşacağımıza inanıyorum"

Ekonomiye ve genel seçimlere ilişkin konuşan Bilge Yılmaz, "Altılı Masa'da altı parti aynı büyüklükte değil. İki büyük ortak olarak CHP'yle anlaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Beklentilerim var"

Bilge Yılmaz, "Doğru kadroların göreve geleceğini düşünüyorum. Ama tabii ki tek parti olmasındansa daha zor bir süreç. Ama inanın böyle görüşmeler olayın kolay kısmı. Önce seçimleri kazanalım, gerisi gelir. Tabii seçimler kazanılmadan önce bu tür görev paylaşımları olacaktır. Son detaylarının daha sonraki tarihlerde olacağını düşünüyorum. Ekonomi önemli kadroları bir partiye de verilebilir, birkaç partiyle de paylaşılabilir. Benim kendi beklentilerim var ama onları burada paylaşmam doğru olmaz." dedi.