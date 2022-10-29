6’lı masada Baş heyecanı! %0,001'lik oy oranıyla BTP’nin katılımı, iktidar umutlarını artırdı...

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, ‘’Parti kadroları olarak Millet İttifakı’na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı’na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz” diyerek 6’lı masaya katılmak istediklerini dile getirdi.

BTP lideri Hüseyin Baş’ın bu çağrısına İyi Parti’den olumlu cevap geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sayın Hüseyin Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır” ifadelerini kullandı.

6’LI MASADA HÜSEYİN BAŞ HEYECANI

İYİ Parti’den sonra 6’lı masadaki diğer partilerin de Hüseyin Baş konusunda heyecanlı olduğu öğrenildi. İktidar umutlarını artıran bu gelişmeyle ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “CHP de sıcak bakar. Gayet de büyük memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan sayın genel başkanlardır. Elbet otururlar, bununla ilgili birlikte bir davet verirler mi, vermezler mi tartışırlar. Ama bizim bakış açımız aynen böyledir” dedi.

AKŞENER’DEN HÜSEYİN BAŞ’A ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün Baş’ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Akşener ile Baş görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlendi.

“BAŞ’IN ÇAĞRISINI 6’LI MASAYA GÖTÜRECEĞİM”

Toplantı sonrası İYİ Parti Lideri Akşener yaptığı ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Kendisi televizyon programında çağrıda bulundu. Bir yanda Millet İttifakı var masada. Aynı zamanda Saadet Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti CHP arasında ilk Millet İttifak ar. Daha sonra da 6’lı Masa var. Bu 6’lı masa güçlendirilmiş parlamenter sisteme çalıştı.

Seçimi aldıktan sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmekle ilgili milletimize söz verdik. Şimdi 6’lı masada oturan genel başkanı olarak ayın 14’ünde yapacağımız toplantıya sayın Baş’ın yaptığı çağrının arka planını, gerekçelerini öğrendim ve o teklifi 6’lı masaya götüreceğim.

Onun için bu ziyaret gerçekleşti. Harika ağırladılar bizi. Tekrar teşekkür ederim. İnşallah her şey hayırlı olur.”

BAŞ: VİZYON OLUŞTURMAK ADINA KIYMETLİ

Hüseyin Baş ise şu açıklamalarda bulundu:

‘’Ben de sayın genel başkanımız Meral Akşener ablama diyeyim, bize o konfor alanını açmış oldu. Biz zaten iade-i ziyareti bekliyorduk. Ara ara iletişim kanalları üzerinden görüşüyorduk. Bize ilk refleksi gösteren parti lideri olmuş oldu. Bu konuda müteşekkiriz.

Türkiye’nin demokrasisinin gelişmesi, parlamenter sisteme dönüşü. Malumunuz AK Parti ve Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıklarken biz burada Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyıl için 6’lı masaya çağrıda bulunduk.

Atatürk’ün milli mücadeleyi başlattığı dönemdeki mantığı hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Türkiye’nin bütün düşünceleri bu masanın etrafında katkı sunsun. Çok mutlu olduk, memnun olduk. Türkiye’nin yarınlarına dönük güzel vizyon oluşturmak adına kıymetlidir.”

HÜSEYİN BAŞ KİMDİR?

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 25 Nisan 1991’de Trabzon’da doğdu. İlk ve ortaokulu Trabzon’da, Liseyi İstanbul’da okudu. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2014 yılında başarı ile mezun oldu.

Siyasi hayatına Bağımsız Türkiye Partisi’nin gençlik kollarında başladı. Siyasette gösterdiği başarılardan dolayı İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, MYK üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü yıllarda 2015 Genel Seçimlerinde 2019 Mahalli İdareler Seçimlerindeki seçim kampanyalarını yönetti.

Hüseyin Baş, babası Haydar Baş’ın ölümünden sonra 18 Ekim 2020’de yapılan 5. Olağanüstü Büyük Kongre’de 1100 delegenin oyuyla Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı seçildi.

Genç siyasetçinin babası Haydar Baş, Bağımsız Türkiye Partisi’nin kurucularındandı ve ölümüne kadar bu partinin genel başkanlık görevini yaptı.

31 yaşındaki Hüseyin Baş, evli ve iki çocuk babasıdır.