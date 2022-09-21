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Siyaset 6'lı masada adayı açıklayamadan yeni koltuk krizi başladı!
Siyaset

6'lı masada adayı açıklayamadan yeni koltuk krizi başladı!

Aylardır toplantılar düzenlemelerine rağmen henüz cumhurbaşkanı adayını bile bulamayan 6'lı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığının yanı sıra ekonomi koltukları için de kavga başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 12:41:00 -
6'lı masada adayı açıklayamadan yeni koltuk krizi başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına henüz Cumhurbaşkanı adayı olarak kimin çıkarılacağına karar veremeyen 6'lı masada yeni bir kriz patlak verdi.

Seçimlere girmeden kendi aralarında çekişmeye başlayan muhalefet parti liderleri, ekonomi yönetimi konusunda kıyasıya pazarlık içerisinde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığının kabul görmesi durumunda ekonomi koltuğundan vazgeçeceğinin sinyalini verdi.

İyi Parti ile DEVA Partisi ise bu konuda anlaşabilmiş değil.

İyi Parti mi DEVA Partisi mi

İyi Parti, iktidara gelmeleri durumunda ekonomi yönetiminin tamamen kendi kontrolleri altında olmasını istedi.

Bu istek DEVA Partisi kadrolarında tepkiyle karşılandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomiyi en iyi yönetecek isimlerin DEVA Partisi içerisinde olduğunu savunuyor.

2 Ekim'de konuşulacak

Adaylık konusunda henüz anlaşamayan muhalefet parti liderleri, ekonomi yönetimi konusunda yaşadığı krizi 2 Ekim'de yapılacak toplantıda yeniden masaya getirecek.

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Yorumlar

ousta

Merhabalar 6 li masa deyince aklimiza eskiden oynanan 6 kol iskanbil oyunu vardi bilmem ama oyuncularin tez tez kizip atlayip zipladigi bir oyun bunlarinkiside pek farksiz ilk madde kimse kimseye guvenmiyor aslinda ilk olmasi gereken yok sonrasimi guven olmayan bir yerde tum dalavereler sahsi menfaatler siyasi cikarlar ne derseniz deyin hicbirinin liderlik vasfi yok 

Gültekin

Millet ittifakı veya 6'lı masa niçin aranızda CHP'den başka sol parti yok?, bunu çok iyi analiz ediniz ve CHP'nin oyununa gelmeyiniz, çünkü CHP'nin söylemlerle, eylemler çok zıt.
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